Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin feshedildiğini duyurdu.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin feshedildiğini duyurdu.

Davutoğlu, "Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu, Türkiye mücadelesinden çekilmek değil; Türkiye’ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

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