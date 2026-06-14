BMW, Le Mans 24 Saat yarışında tanıttığı yeni M Concept Neue Klasse ile tamamen elektrikli M3'e giden yolda önemli bir ipucu verdi. Dört motorlu altyapısı, agresif tasarımı, yeni nesil teknolojileri ve 1000 beygirlik güçle dikkat çeken konsept, markanın performans odaklı elektrikli geleceğini gözler önüne seriyor.

BMW, uzun süredir geliştirdiği elektrikli M3 projesine ilişkin en net ipuçlarını yeni konsept modeliyle paylaştı. Le Mans 24 Saat yarışında sahneye çıkan M Concept Neue Klasse, gelecekte yollara çıkacak yüksek performanslı elektrikli spor sedanın tasarım ve teknoloji anlayışını ortaya koyuyor.

Konsept model, markanın yeni Neue Klasse platformu üzerine inşa edildi. Genişletilmiş çamurluklar, büyük hava kanalları, sportif tamponlar ve aerodinamik detaylar sayesinde araç, klasik BMW M modellerinin karakterini modern bir yorumla sunuyor. Sarı renkli gündüz farları ise BMW'nin dayanıklılık yarışlarında kullandığı M Hybrid V8 yarış otomobilinden ilham alıyor.

BMW'den elektrikli M3 mesajı: Yeni konsept geleceğin performans sedanını gösteriyor

BMW'nin açıklamalarına göre araçta her tekerleğe güç veren dört ayrı elektrik motoru bulunuyor. Bu sistem, torkun her tekerlek arasında bağımsız olarak dağıtılmasını sağlayarak hem performansı hem de yol tutuşunu üst seviyeye taşıyor. Güç aktarımı ve sürüş dinamikleri ise "Heart of Joy" adı verilen yeni nesil merkezi kontrol sistemi tarafından yönetiliyor.

Dört elektrik motoru sayesinde arasında 700 ila 1000 beygir arasında bir güç sunması bekleniyor.

BMW'den elektrikli M3 mesajı: Yeni konsept geleceğin performans sedanını gösteriyor

UZUN MENZİL VE HIZLI ŞARJ HEDEFLENİYOR

Elektrikli M3 800 volt mimari üzerine inşa edilirken, 100 kWh'nin üzerinde kapasiteye sahip yeni nesil batarya paketi sayesinde hem yüksek performans hem de uzun menzil sunulması hedefleniyor. Hızlı şarj desteği de modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alacak.

BMW'den elektrikli M3 mesajı: Yeni konsept geleceğin performans sedanını gösteriyor

DÖRT KİŞİ İÇİN YARIŞ KOLTUKLARI

Kabinde ise BMW'nin yeni nesil Panoramic iDrive ekran sistemi ve Neue Klasse'nin dijital altyapısı korunurken, tamamen dijital bir yaklaşım dikkat çekiyor. Ön camın altına yerleştirilen geniş bilgi ekranı, sürücüye dönük merkezi dokunmatik ekran ve yarış otomobillerini andıran dört bağımsız spor koltuk konseptin performans odaklı karakterini güçlendiriyor. Ayrıca nubuk deri kaplamalı bir takla kafesi de yer alıyor.

BMW'den elektrikli M3 mesajı: Yeni konsept geleceğin performans sedanını gösteriyor

Haberle İlgili Daha Fazlası