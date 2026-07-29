İş Sanat’ın İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinde 100 bine yakın sanatseverlerle buluşan “Yan Yana” sergisi, Ankara’ya taşınıyor.

Serginin Melahat ve Eşref Üren seçkisi, 1 Ağustos’tan itibaren Ulus’taki Ankara Sanat Galerisinde kapılarını açacak. Elli eserlik özel seçkide, tabloların yanı sıra karikatürler, şiirler, eskizler ve mektuplar da yer alıyor.

Ziyaretçileri Üren çiftinin hem ortak hayatına hem de iç dünyalarına ortak eden sergi; iki sanatçının ilişkisindeki dinamikleri, neşeyi, ahengi ve kırgınlıkları yansıtıyor.

‘Yan Yana’ resimler Ankara’ya taşınıyor! Sanatçı çiftin 50 eseri sergilenecek

Pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek sergide, çocuklara has sanat atölyeleri de düzenlenecek.

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