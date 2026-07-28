SEZER DOĞRU
Ege Denizi sallandı! AFAD korkutan depremi duyurdu
Ege Denizi'nde korkutan son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin verileri açıklarken, sarsıntının 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.
Saat 22:17'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak aktarıldı.
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