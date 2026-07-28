İslam alemi için manevi öneme sahip geceler arasında yer alan Mevlid Kandili'nin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği belli oldu. MevlidR gecesinin anlamı ve önemi araştırılıyor.

Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi 2026'da da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam dünyasında Peygamber Efendimizin doğumunun yıl dönümü olarak kabul ediliyor.

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid gecesinin önemi

Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edilerek ve ibadetlerle geçiriliyor. Camilerde düzenlenen mevlid programlarının yanı sıra müslümanlar, bu özel gecede nafile ibadetlere yöneliyor, salavat getiriyor ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. İslam alimleri de Mevlid Kandili'ni, Hazreti Muhammed'in örnek hayatını hatırlamak ve onun ahlakını yeniden düşünmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid gecesinin önemi

MEVLİD GECESİNİN ÖNEMİ

Mevlid gecesi; Rebi'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. "Mevlid" kelimesi, "doğum zamanı" anlamına geliyor. İslam geleneğinde ise Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği geceyi ifade ediyor. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin hayatını, insanlığa bıraktığı mesajları ve örnek ahlakını hatırlamak amacıyla asırlardır ihya edilen mübarek geceler arasında yer alıyor.

Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, salavat getirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi tavsiye ediliyor. Mevlid Kandili, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının güçlendiği özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor.

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