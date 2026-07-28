Deprem paralarının usulsüz kullanımı ve kumara yatırılması skandalı ile Haluk Leven'in kurucusu oldığu AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında AHBAP ve Levent ile ilişkisi olan birçok isim ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifade veren Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen’in geçmişte AHBAP ve Haluk Levent'e destek için yaptıkları sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Bugün İstanbul Adliyesi’nde ifade veren bazı ünlülerin 2023 yılında yaptığı bazı paylaşımlar yeniden gündem oldu.

"GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM" DEMİŞTİ

Hayko Cepkin olarak tanınan Hayık Aram Tataryan, bir paylaşımında "@ahbap @haluklevent @OguzhanUgur üzerinde neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

LEVENT VE UĞUR'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cepkin’in 2023 yılındaki bir başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm @ahbap gönüllülerine, sözcüleri @haluklevent e, @BabalaTv gönüllülerine sözcüleri @OguzhanUgur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum" ifadelerini sosyal medya hesabından yayınladığı belirlendi.

AHBAP'ı böyle savunmuşlardı! Ünlü isimlerin deprem dönemi sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

KIRMIZIGÜL, AHBAP'A YARDIM TOPLAMIŞTI

Mahsun Kırmızıgül’ün ise 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Maddi yardımda bulunma istiyorum diyen binlerce mesaj alıyorum. Bağışta bulunmak istiyorsanız Ahbap derneğinin hesaplarına gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kırmızıgül’ün bir başka sosyal medya paylaşımında ise "AFAD'a, Ahbap ve Haluk Levent'e, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'ya, teşekkürler" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

SANGU, AHBAP'A DESTEK İSTEMİŞTİ

Elçin Sangu’nun sosyal medyada @omredfe isimli hesap üzerinden paylaştığı videoda, "Deprem bölgelerinde Ahbap depolarımız oluşturuldu. Hijyen konusunda yardım etmek isteyenler, birazdan aşağıya yazacağımız mail adresine direkt olarak mesaj atarlarsa eğer, biz bunları olabildiğince depremzedelere ulaştıracağız. Sizden ricamız teyitli, kesin doğru olduğuna emin olduğunuz bilgileri paylaşmanız. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AHBAP'ı böyle savunmuşlardı! Ünlü isimlerin deprem dönemi sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

"AHBAP'A HESAP SORULAMAZ" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ayrıca Sangu’nun 2023 yılında X hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, "Üst kademelere soramadığınız soruların muhatabı Ahbap olamaz. Canla başla çadır bulmaya çalışırken insanlar oturup bunu sorgulamıyor. Üstelik piyasa domine edilmiş durumdayken" ifadelerini kullandığı görüldü.

AHBAP'ı böyle savunmuşlardı! Ünlü isimlerin deprem dönemi sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

HALUK LEVENT'E ÖVGÜLER DİZDİ

Gülben Ergen’in sosyal medya üzerinden 2021 yılında yaptığı bir paylaşımında, "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. @haluklevent ülkeniz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim @ahbapplatformu yapın bağışlarınızı. #HavadanDestekİstiyoruz demekten, devletimizden, çevremizden, dünyadan yardım istemekten, köy bayır gezip yalvarmaktan bezdik" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AHBAP'ı böyle savunmuşlardı! Ünlü isimlerin deprem dönemi sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Ergen’in 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Seninleyiz değerli dostum @haluklevent" dediği, 2023 tarihli bir paylaşımında ise, "Ahbap ihraçlara yetişmek için çadır alıyor. Gerekli izin ve onaylarlar. Kim ‘satar’ kim ‘bağışlar’ kim gönderir o çığlıklar esnasında sadece yetişmenin peşindedir. Devletin tüm kurumlarına ayrıca saygı, minnet ve özenle yaklaşır @haluklevent @ahbap depremde de, yangında da SMA'da da" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AHBAP'ı böyle savunmuşlardı! Ünlü isimlerin deprem dönemi sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Ayrıca Ergen’in 2023 yılında yaptığı başka bir paylaşımında Haluk Levent’i, "Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam. Ve koca bir Anadolu yüreği taşır" ifadeleriyle savunduğu tespit edildi.

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