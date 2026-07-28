AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Hayko Cepkin, Elçin Sangu ve Uğur Dündar'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Cepkin'in Haluk Levent'e maddi konularda güvenmediğini söylemesi, Dündar'ın yıllar önce yaptığı uyarıyı anlatması ve Sangu'nun “İyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm” sözleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimlerin savcılıkta verdiği beyanlar ortaya çıktı.

Hayko Cepkin, Elçin Sangu ve gazeteci Uğur Dündar, soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Mahsun Kırmızıgül ise bir gün önce adliyeye gelerek savcılıkta beyanda bulunmuştu.

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, Haluk Levent'le geçmişte farklı şekillerde temas kuran isimlerin AHBAP Derneği'ne ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

"MADDİ KONULARDA HALUK LEVENT'E GÜVENMEM"

Hayko Cepkin ifadesinde, "Ben uzun yıllardır müzik ile uğraşırım. Haluk Levent'i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. AHBAP Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur.

Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleri ortaya çıktı: Haluk Levent'le ilgili dikkat çeken sözler

Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. AHBAP Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım.

İhtiyacı olan kişilere yardımda bulunduklarını duyuyordum. Hatta bir kısım hasta çocukların tedavisinin yapıldığını bizzat gördüm. Anlatırken derneğin sadece görünen yüzü olarak kendini tanımladığını, derneğin iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olarak yapıldığını ifade ediyordu" dedi.

"HALUK LEVENT'İN İLK EYLEMİ DEĞİL"

Cepkin ifadesinin devamında, "Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Yukarıda belirttiğim üzere AHBAP Derneği'ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi bulunulması için de çağrı yapmadım.

Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada AHBAP Derneğinden yardım istedik.

Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

UĞUR DÜNDAR: HALUK'U UYARMIŞTIM

AHBAP soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren gazeteci Uğur Dündar, Haluk Levent’le uzun yıllara dayanan ancak yakın olmayan bir tanışıklığının bulunduğunu söyledi.

Dündar, 2001 yılında Haluk Levent’i, ana habere konuk ettiğini belirterek, sanatçıya dolu konserlere rağmen borçlarını neden ödeyemediğini sorduğunu anlattı. Levent’in bu dönemde kendisine “mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını” söylediğini aktardı.

Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleri ortaya çıktı: Haluk Levent'le ilgili dikkat çeken sözler

AHBAP İyilik Hareketi’nin gündeme geldiği 2017 yılında Levent’e uyarıda bulunduğunu ifade eden Dündar, “Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme” dediğini belirtti.

Uğur Dündar, deprem döneminde AHBAP Derneği’nin kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiği yönünde bir algı oluştuğunu söyledi.

Bakanlar, kamu yöneticileri ve resmi kurumların Haluk Levent’le temaslarının kendisinde derneğin denetlendiği kanaati oluşturduğunu belirten Dündar, bu nedenle sosyal medya hesabından AHBAP ve Babala’yı destekleyen bir paylaşım yaptığını ifade etti.

Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleri ortaya çıktı: Haluk Levent'le ilgili dikkat çeken sözler

Yaşananlardan dolayı toplum adına üzüntü duyduğunu belirten Dündar, AHBAP’la herhangi bir mali ilişkisinin veya somut bir dahlinin bulunmadığını, bu nedenle şahsi olarak özür dilemesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

ELÇİN SANGU: AHBAP’A 100 BİN LİRA GÖNDERDİM

Oyuncu Elçin Sangu, 6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına katılmak amacıyla AHBAP Derneği'nin merkezine gittiğini anlattı. Sangu, dernek merkezinde Haluk Levent’le ilk kez yüz yüze tanıştığını ve iş birliği yaptığı markalarla iletişime geçerek ihtiyaç malzemesi göndermelerini istediğini söyledi.

Sangu, AHBAP Derneği'nin banka hesabına şahsi olarak 100 bin lira bağış yaptığını açıkladı. Bağışı, hesabın Valilik tarafından onaylanmış olması ve derneğin kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiği yönündeki izlenim nedeniyle yaptığını belirten Sangu, bağımsız denetim raporlarının da kendisinde güven oluşturduğunu ifade etti.

Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleri ortaya çıktı: Haluk Levent'le ilgili dikkat çeken sözler

"İYİ NİYETİMİZİ KULLANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Elçin Sangu, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaların ardından yaptığı yardımın kullanım biçimi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sangu, ifadesinde, “Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm” dedi.

Deprem döneminde kendisi ve çok sayıda kişinin gönüllü olarak çalıştığını belirten Sangu, Haluk Levent veya başka bir kişi tarafından özel olarak yönlendirilmediklerini ifade etti.

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