AHBAP Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan ünlü rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, sessizliğini bozdu. İfade vermek için İstanbul’a doğru yola çıktığını belirten Cepkin “Akşamüstüne kadar inşallah adliyeye ulaşmış olacağım. Ne konuşacaksak konuşacağız. 30 yılda ilmik ilmik, taksit taksit kurduğum itibarımı peşin peşin kimseye harcatmayacak kadar da zeki bir adamım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında bazı ünlü isimler ifadeye çağrılarak, bilgilerine başvurulmuştu. O ünlü isimler arasında rock müzik yapan Hayko Cepkin de yer almıştı.

İfadeye çağrılan Hayko Cepkin’den açıklama geldi. İstanbul’da olmadığını, ifade vermek için yola çıktığını duyuran Cepkin, savcılıktan "Bilginize başvuracağız, gelebilir misiniz?" şeklinde bir telefon aldığını belirterek süreci anlattı.

AHBAP Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı! Ünlü rockçı Hayko Cepkin sessizliğini bozdu: 30 yıllık İtibarımı harcatmayacak kadar zeki bir adamım

İSTANBUL’A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Cepkin şunları söyledi:

İstanbul'da yaşamadığım için 'Belgelerinizi İstanbul'a değil de Kuşadası'nda yapabilecek şekilde tasarlayabiliriz isterseniz' dediler. Ama ben boşu boşuna o kadar süreç beklemesin, kağıt işleri devreye girmesin, hatta eğer gelmeye kalkarsam Trakya konserinden sonra geleceğim için yaklaşık bir hafta sonra gideceğimden dolayı el alem 'gitmedi', 'işte aksattı' falan filan demesin diye hızlıca bavulumu yapar gelirim dedim.

AHBAP Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı! Ünlü rockçı Hayko Cepkin sessizliğini bozdu: 30 yıllık İtibarımı harcatmayacak kadar zeki bir adamım

“NE KONUŞACAKSAK KONUŞACAĞIZ”

Cepkin “Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Akşamüstüne kadar inşallah adliyeye ulaşmış olacağım. Ne konuşacaksak konuşacağız, ondan sonra da Antalya'ya doğru yola çıkacağım” dedi.

AHBAP Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı! Ünlü rockçı Hayko Cepkin sessizliğini bozdu: 30 yıllık İtibarımı harcatmayacak kadar zeki bir adamım

“İTİBARIMI KİMSEYE HARCATMAM”

Hakkında yapılan bazı sosyal medya yorumlarına da tepki gösteren Cepkin “Bu konuda bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de 30 yılda ilmik ilmik, taksit taksit kurduğum itibarımı peşin peşin kimseye harcatmayacak kadar da zeki bir adamım. Neyse, zaten geri kalanını bütün görüşmelerimiz bittikten sonra öğrenirsiniz” diye konuştu.

AHBAP Derneği soruşturmasında Hayko Cepkin dışında ünlü isimler Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu da ifadeye çağrılmıştı.

AHBAP Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı! Ünlü rockçı Hayko Cepkin sessizliğini bozdu: 30 yıllık İtibarımı harcatmayacak kadar zeki bir adamım

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