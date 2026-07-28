Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek. Düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması ardından uyum haftası tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Peki, uyum haftası ne zaman? İşte 2026-2027 eğitim öğretim dönemi uyum haftasıyla takvimi...

"Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi. Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.



Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Uyum haftası ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri



UYUM HAFTASININ AMACI

Çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günlerde okula uyum sağlamakta zorlanması beklenen bir durumdur. Bazı çocuklar okula ilk başladıkları dönemde uyum sorunu yaşarken, bazıları önce uyum sorunu yaşamayıp bir süre sonra tepki verebilirler. Tüm bunlar normaldir ve genellikle geçicidir. Okula uyumu bireysel boyutta ele aldığımızda; çocuğun gelişimini ve öğrenmesini destekleme, okula devamını ve akademik başarısını artırma, ayrıca yetişkinlikte başarılı bir kariyer edinme olasılığını yükseltme gibi önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Okula uyum hizmetlerinin standart bir program dâhilinde yürütülmesi ise, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanmasının yanı sıra; öğretmen, yönetici ve diğer paydaşların süreci daha planlı ve sağlıklı şekilde yürütmesine imkân tanıması açısından büyük önem taşımaktadır. Okula uyum haftasında yürütülecek çalışmaların merkezinde çocuk olmakla birlikte, aile ve okul uyum sürecinde çocuktan bağımsız düşünülemez.

Okula uyumda çocuğun hazır olması, ailenin ve okulun hazır oluşuyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle okula uyuma yönelik çalışmalar planlanırken; okul, aile ve çocuk birlikte ele alınmalıdır. Okula uyum sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi, hedeflenen amaçların gerçekleşebilmesi için; aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği içerisinde olmaları ve belirlenen sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir.

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