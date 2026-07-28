Kurtlar Vadisi’nin hafızalara kazınan müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, verdiği röportajda, dizinin kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Kırdar, Kurtlar Vadisi’nin ardından yaklaşık 30 televizyon dizisinin müziklerini yaptığını belirterek, "Bu diziler şu anda 170'e yakın ülkede yayınlanmış projeler" ifadelerini kullandı.

Müziğe 5 yaşında başlayan, 1980'lerin sonunda İstanbul'da rock gruplarında sahne alarak profesyonel hayata adım atan sanatçı Gökhan Kırdar, 15 yaşındayken ilk sözlü eseri "Sevgilim"e imza attı. Sanatçı, kariyeri boyunca "Yerine Sevemem", "Cendere" ve "Üstüme Basıp Geçme" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri Türk müziğine kazandırdı.

"Kurtlar Vadisi", "Yabancı Damat" ve "Haziran Gecesi" adlı yapımların hafızalara kazınan müziklerini de yapan başarılı sanatçı, yaptığı açıklamada, müzik yolculuğundan "ethnotronik" olarak tanımladığı müzik anlayışına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

BABASININ 5 YAŞINDA YAPTIĞI KAYIT ONU YÖNLENDİRMİŞ

Soru: Müzikle ilişkiniz nasıl başladı? Çocukluk döneminiz sizi nasıl besledi?

Kırdar: Bence müzik anne karnında başlıyor. Nasıl bir bebeklik geçirdiğiniz çok önemli. Babam İstanbul Mimar Sinan'da resim okumuş. Öğretmenlik, sanat tarihi üzerine eğitim vermek için yol çiziyor. Aydın'a geliyor, annemle de orada tanışıyor. Büyük amcamız Lütfi Kırdar. Dedem Ziya Kırdar mimardı ve Aydın'ın mimarisinde etkileri olan bir insan olduğu için Aydın'da sanıyorum annemi görüyor. Annem kreatif bir insandı. Babam da öyleydi.

Genetik olarak da sonuçta sanat yeteneği geçen bir şeydir. Köklerim, annemle babamın genleri ve onların bana yaşattıkları, babamın sesimi, 5 yaşında ilk kez kasete kaydetmesi beni yönlendirdi.

“İLK BESTEMİ 15'İMDE YAPTIM”

Soru: İlk enstrümanınız neydi?

Kırdar: Anneannem kurban bayramlarında kuyruk derisinden dümbelek yapmayı öğretmişti. İlk yaptığım çalgı oydu aslında. Bağlama çok uzun, kollarım kısa olduğu için herhalde babam bana cura almıştı. Küçük bir curayla başladığımdan, ilk çaldığım sazdır.

Dayım Hollanda'dan melodika getirmişti. Tuşlu çalgılarla da öyle tanıştım. Çocuk yaşta halk oyunlarıyla da ilgilendim. Aydın'da büyüdüğünüz zaman zeybek kültürü hayatın içinde oluyor.

Soru: Bestecilik tarafı ne zaman başladı?

Kırdar: 15 yaşında "Sevgili" adında, sözleri de bana ait ilk bestemi yaptım. Çocukken daha hayal dünyasında yaşıyorsunuz.

Gökhan Kırdardan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Diziden sonra her şey değişmiş

“ERKAN OĞUR BANA ‘DAHA ÇOK DİNLEYECEĞİZ’ DEMİŞTİ”

Soru: Üniversite yıllarında tiyatro ekipleriyle çalışmanızın film ve dizi müziklerine etkisi oldu mu?

Kırdar: Üniversite çağlarında tiyatro ekibimiz vardı. Ben de oyunculuk eğitimlerine katıldım ama arkadaşlarım tiyatro sanatını yaparken benim de eş zamanlı müziklerini yapmamla başladı aslında.

Sonra Atıf Yılmaz gibi bir yönetmenle çalışma şansı yakaladım.

Soru: İlk albümünüz "Serseri Mayın" sizin için nasıl bir süreçti?

Kırdar: O dönem çok uzun sürüyordu albüm hazırlıkları çünkü albüm için en az 10 şarkı hazırlıyordunuz. Bazı yazdığım sözler vardı. Bazı sözlerim de yarımdı. Mesela ben "Yerine Sevemem"i 1990 yılında yazdım. "Senden uzakta hep bir şeyler eksik" var ama "Gönlümde derman yok, inan bir nefeslik" kısmı yok. Yazmamışım oraları. 1990'lı yıllarda, TRT Beyaz Güvercin yarışmasında finale kalıp ilk kez de canlı yayında "Karanlığın Gizi" adında bir şarkımı çıkartmıştım. Kimse bilmez. Hiçbir albümde de yok. Yakında onu da yayınlamak istiyorum. Tabii o hiçbir albüme girmediği için insanlar bilmiyor. Ama benim ilk televizyona çıkışım aslında TRT'de yayınlanan yarışmadaki final performansı. Şu an aklınıza gelebilecek pop yıldızları o yarışmada vardı.

(Serseri Mayın albümü) Ulus'ta Coşkun Sabah'ın stüdyosunda Tarık Sezer aranjörlüğünde yapmaya başladık. Daha stüdyo kayıt aşamasındayken Erkan Oğur çaldı. Erdem Sökmen gitarları çaldı. Çok yetenekli müzisyenler. Zaten bütün albüm kayıtlarında neredeyse onlar çalıyor. Benim için de şanstı. Eserlerimi de sevdiler ve bütün şarkılarımı da çaldılar. Birol Ağırbaş, basları çaldı. Günümüzün çok önemli müzisyenleri... "Yerini Sevememi"in kayıtları sırasında "Daha çok dinleyeceğiz." demişti Erkan Oğur. Öyle de oldu.

Serseri Mayın albümünde daha çok cevher var. Onları yeni düzenlemelerle hiç video klip olmasa da yeni görseller ve imajlarla tekrar ortaya çıkartmak istiyorum. Bir de sonuçta artık günümüzde eserin sadece Türkçe sözlü olması da gerekmiyor. Benim İngilizce şarkılarım da var. Kurtlar Vadisi izleyen herkes bilir. Orada ben İngilizce de söyledim.

Gökhan Kırdardan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Diziden sonra her şey değişmiş

“KURTLAR VADİSİ KARİYERİMDE DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Soru: "Kurtlar Vadisi", "Yabancı Damat" ve "Haziran Gecesi" gibi dizilerin müzikleri yıllar sonra bile yaşamaya devam ediyor. Bir dizinin hafızasında müziğin rolü nedir?

Kırdar: ABD'li yönetmen Paxton Winters. Türkiye'de yaşıyor ve Türkiye'de bir film çekiyor. Filmi çekerken Ethnotronix'in müziklerini dinlemiş bana ulaşıyor. "Bunları ben çok beğendim ama bunları kullanmamız doğru olmaz. Bunlar çünkü Ethnotronix albümünün güzelliği. Filmim için de yeni benzer müzikler yapabilir misiniz?" dedi. Keyf albümünden birçok çalışmamdan filmde yararlandı. Amerika'da IFP Film Festivali'nde Seattle'da, İngiltere'de, buradaki birçok film festivalinde birinci oldu o film.

Uluslararası başarıdan sonra Türkiye'deki televizyon kanalları ve dolayısıyla da dizi yapımcıları beni aramaya başladı. İlk arayanlardan birisi BKM oldu. Ölümsüz Aşk, Kurtlar Vadisi'nden önce yaptığım bir dizi. Kemal Sunal'ın "Bay Kamber"i de 10 yıl önce yaptığım bir diziydi ama sonuçta o yıllarda dizi ya da film endüstrisi müzik kadar güçlü değildi. Sonra tersine döndü. BKM sonrası Osmanlı Sınav'la Kurtlar Vadisi'ne başladık.

O dönem birçok dizi projesi arasında Yabancı Damat yurt dışında ilk yayınlanandır. Yunanistan'da aynı gün izleniyordu. Daha başka ülkelere Türk dizileri gönderilmemişti. O çok önemlidir. Hiçbir dizi henüz yurt dışında yayınlanmıyorken sevgili Türker İnanoğlu'nun başarısı bence bu. İki toplum arasında bir yakınlaşma da olmuştu. "Üstüme Basıp Geçme"ye orada yer verdim. Hatta Rumca'ya çevirdim.

O zaman Beyaz İnci TV ödülleri diye bir ödül kazandım. Deniliyor ya hiç ödül almadı. Bu soruları soranlar daha doğmamıştı. Önemli bir ödüldü o. Bu dizilerden sonra ben 30'a yakın televizyon dizisinin müziklerini yaptım. Bu diziler şu anda 170'e yakın ülkede yayınlanmış projeler. "Sefirin Kızı" 2019 ve 2020 yılında "Alparslan: Büyük Selçuklu" son yaptığım, müziklerini hazırladığım dizi prodüksiyonları oldu.

“KURTLAR VADİSİ” MÜZİKLERİ STATLARA ULAŞTI

Soru: "Cendere" yıllar sonra tribünlerde yeniden gündem oldu. Bunu nasıl karşıladınız? Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne aldığınız dönem de çok konuşuldu.

Kırdar: Kurtlar Vadisi’nin müzikleri patladığında albümünü çıkarttık. İki ayrı albüm çıkarttık. Her albüm satış rekorları kırdı. Bu proje 2005'li yıllarda çok öne çıktı. Bu müzikler statlara ulaştı. Cendere, mesela Beşiktaş taraftarları tarafından çok söylenen bir melodiydi. Sonra aradan yıllar geçti ve yıllar geçtikten sonra da Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında Covid-19 döneminde kulağıma geliyordu. Geçen 2025 yılındaki şampiyonluk kutlamalarında ilk defa özel davet aldım. Yenikapı'da bir buçuk milyon kişinin izlediği kocaman bir prodüksiyon. İlk defa elimde kam davuluyla çaldım.

Soru: Yeni projeleriniz olacak mı? Son dönemde bazı açıklamalarınız sosyal medyada tartışıldı. Bu süreç sizi nasıl etkiledi?

Gökhan Kırdar: Bursaspor yıllardır her maça çıktıklarında Cendere'yi kullanıyordu. Onların da beni davet etmesiyle Bursasporu'un maçlarına giderek saha ortasında yine Cendereyi çalarken enerjilerini yükselten bir çalışma ortaya koyduk.

Önümüzdeki süreç, ortaya koyduğum çalışmalarımı insanlara doğru anlatmakla geçecek. Çünkü ben haksızlığa uğramak istemiyorum. İnsanlar bir açıklama yaptığım zaman sadece onun bir kısmını alıp tamamını izlemeden, dinlemeden beni görmek istedikleri şekilde görmeye çalışıyor. Karalama gibi bir şeye dönüşmemesi için kendimi çok daha güçlü bir şekilde anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Yanlış anlaşılmak, bir insanın başına gelmemesi gereken bir durum.

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