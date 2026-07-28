Skandalları dur durak bilmeyen AHBAP Derneği’ne düzenlenen 4’üncü dalga operasyonun detayları ortaya çıktı. 4 şirketle depremzedelere bin 300 konut yapımı için anlaşan derneğin peşin ödeme yapsa da sadece 490 konut teslim ettiği belirlendi. Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya 59 taşınmaz devredildiği detayı ise dikkat çekti. İşte 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda derneğin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri mercek altına alındı.

AHBAP Derneği’ne verilen bağışları amacı dışında kumar ve bahiste kullanan şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu derneğe yönelik soruşturma genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında 4'üncü dalga bir operasyon düzenlendiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu operasyonun detayları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda AHBAP Derneği’nin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler tek tek incelemeye alındı.

AHBAPtan peşin ödemeli konut tuzağı! Bu sözü de tutmamış, 4’üncü dalga operasyonun perde arkası ortaya çıktı! 1300 konut sözü verip 490 tane yaptılar

1300 KONUT İÇİN ANLAŞTI, 490 YAPTI

Derneğin Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle depremzedelere bin 300 konut yapımı için anlaştığı, dernek kasasından peşin ödemeler yapıldığı belirlendi. Teslim edilen konut sayısının ise sadece 490'da kaldığı ortaya çıktı.

59 TAŞINMAZ DEVREDİLMİŞ

‘AHBAP Derneği’nin kasası’ olarak adlandırılan Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya toplam 59 taşınmazın devredildiği tespit edildi. Firmaların devrettiği yapı sayısı ise şöyle;

Şirket Hisse Oranı Başaran Holding A.Ş. 22 Power İnşaat A.Ş. 10 Koçsu Yapı A.Ş. 17 Orhan İnan 10

AHBAPtan peşin ödemeli konut tuzağı! Bu sözü de tutmamış, 4’üncü dalga operasyonun perde arkası ortaya çıktı! 1300 konut sözü verip 490 tane yaptılar

AHBAP DERNEĞİ’NE KAYYIM ATANDI

Öte yandan derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Ahbap Derneğine ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak atanmasına karar verdi.

AHBAPtan peşin ödemeli konut tuzağı! Bu sözü de tutmamış, 4’üncü dalga operasyonun perde arkası ortaya çıktı! 1300 konut sözü verip 490 tane yaptılar

20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4’üncü dalga operasyonda soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelendiğini bildirmişti. Gürlek “Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir” demişti.

4’üncü dalga operasyonda kimler gözaltına alındı?

Şirket Yetkili Adı Azim Yol İnşaat A.Ş. Ayhan Demir Pegas Global A.Ş. Nejdet Kuy Hamle İnşaat A.Ş. Murat Yaren Hamle İnşaat A.Ş. Ayhan Çevik Ahbap Derneği Deniz Şimşek (Satın Alma Müdürü) Başaran Holding Hüseyin Başaran (Sahibi) Power İnşaat A.Ş. Recep Demir Power İnşaat A.Ş. Emre Saral Koçsu Yapı A.Ş. Faruk Koç Bağımsız Orhan İnan Bağımsız Sibel Kaya Bağımsız Muhammed Ali Yılmaz Bağımsız Ali Demirhan

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