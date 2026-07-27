Toyota, 2027 model Crown'u daha verimli hibrit sistemi, zenginleşen donanımları ve küçük tasarım dokunuşlarıyla tanıttı. Yeni nesil THS 5 hibrit sistemiyle 100 kilometrede yaklaşık 5,9 litre yakıt tüketen model, performans odaklı Platinum versiyonunda ise 340 beygir güç sunmaya devam ediyor. Dört çeker olarak satışa çıkacak yeni Crown'un ABD fiyatı da resmen açıklandı.

Toyota, sedan konforunu SUV karakteriyle bir araya getiren Crown modelini 2027 yılı için güncelledi. Büyük bir tasarım değişikliğine gitmeyen Japon üretici, bu kez odağını hibrit güç aktarma sistemi, iç mekan konforu ve donanım seviyelerine çevirdi.



Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulacak yeni Crown, standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor.

5,9 litre yakıyor, 340 beygire çıkıyor! Fiyatı belli oldu: İşte 2027 model Toyota Crown

YENİ NESİL HİBRİT SİSTEM

2027 Toyota Crown'ın XLE, Limited ve Nightshade versiyonlarında artık Toyota Hybrid System 5 (THS 5) görev yapıyor. Yeni sistem, 2,5 litrelik benzinli motor ile ön ve arka akstaki elektrik motorlarını bir araya getiriyor.

Toyota'nın verilerine göre yeni hibrit sistem, birleşik kullanımda 100 kilometrede 5,9 litre yakıt tüketimi sunuyor. Marka ayrıca daha akıcı hızlanma ve geliştirilmiş sürüş karakteri vaat ediyor. Güç değerleri ise henüz açıklanmasa da 240 beygirlik bir güç sunması bekleniyor.

5,9 litre yakıyor, 340 beygire çıkıyor! Fiyatı belli oldu: İşte 2027 model Toyota Crown

HYBRİD MAX SEÇENEĞİ KORUNUYOR

Serinin en üst donanımı olan Platinum versiyonunda ise herhangi bir motor değişikliği bulunmuyor. Bu modelde görev yapan Hybrid MAX sistemi; turbo beslemeli 2,4 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanı bir araya getiriyor.

Toplam 340 beygir güç ve 542 Nm tork üreten sistem, performans odaklı kullanıcıları hedeflemeye devam ediyor.

5,9 litre yakıyor, 340 beygire çıkıyor! Fiyatı belli oldu: İşte 2027 model Toyota Crown

TASARIMDA KÜÇÜK AMA DİKKAT ÇEKEN DOKUNUŞLAR

Dış tasarımda kapsamlı bir değişim yapılmasa da Toyota bazı ayrıntıları elden geçirdi. Arka tampon yeniden şekillendirilirken, Inked adı verilen yeni siyah gövde rengi de renk seçeneklerine eklendi.

Platinum donanım seviyesinde kırmızı fren kaliperleri, siyah pencere çerçeveleri ve daha sade iki renkli gövde tasarımı dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Hibrit logolarında ise artık saten görünümlü kaplama kullanılıyor.

5,9 litre yakıyor, 340 beygire çıkıyor! Fiyatı belli oldu: İşte 2027 model Toyota Crown

KABİNDE YENİ RENKLER VE DAHA FAZLA DONANIM

İç mekanda yapılan güncellemeler arasında yeni Saddle Tan döşeme seçeneği öne çıkıyor. Limited ve Platinum versiyonlarında sunulan bu renk, kabine daha premium bir atmosfer kazandırıyor.

Toyota ayrıca XLE, Limited ve Nightshade donanımlarına ilk kez direksiyon arkasında vites kulakçıkları ekledi. Böylece sürücüler hibrit sistemi daha dinamik şekilde kontrol edebiliyor.

5,9 litre yakıyor, 340 beygire çıkıyor! Fiyatı belli oldu: İşte 2027 model Toyota Crown

FİYATI DA AÇIKLANDI

ABD pazarında 2027 Toyota Crown'ın başlangıç fiyatı 42.935 dolar olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki modele göre yalnızca yaklaşık 200 dolarlık artış anlamına geliyor.

Donanım seviyelerine göre fiyatlar ise şöyle sıralanıyor:

XLE: 42.935 dolar

Nightshade: 50.260 dolar

Limited: 51.015 dolar

Platinum: 56.485 dolar

Toyota, yeni Crown'ın bayilere 2026 yazının sonlarına doğru ulaşacağını açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası