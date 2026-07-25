Ford, motor bölümünde yangın riskine yol açabilecek bir kablo tesisatı sorunu nedeniyle 565 binden fazla Bronco ve Bronco Raptor modelini geri çağırma kararı aldı. Şirket, araç sahiplerinin onarım işlemlerini ücretsiz yaptırabileceğini açıkladı.

Ford, ABD'de son yılların en büyük güvenlik geri çağırmalarından birine imza attı. Otomobil üreticisi, 2021-2026 model yılları arasında üretilen 565.691 adet Ford Bronco ve Bronco Raptor modelini, motor bölümünde yangın çıkma riskine neden olabilecek bir arıza nedeniyle servise çağırıyor.

SORUNUN KAYNAĞI MOTOR BÖLMESİNDEKİ KABLO TESİSATI

Ford'un açıklamasına göre geri çağırmanın nedeni, motor bölmesindeki kablo tesisatının yeterince korunmaması. Kablo demeti zamanla çevresindeki parçalarla sürtünerek aşınabiliyor ve kabloların açığa çıkmasına neden olabiliyor. Bu durum kısa devreye yol açarak motor bölümünde yangın riskini artırıyor.

SÜRÜCÜLER HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİ?

Ford, olası arıza öncesinde sürücülerin bazı belirtilerle karşılaşabileceğini belirtiyor. Bunlar arasında, havalandırma kanallarından duman gelmesi, gösterge panelinde uyarı mesajlarının belirmesi, motor bölümünün yolcu tarafında alev veya duman görülmesi yer alıyor.



Şirket, bu belirtilerin görülmesi halinde aracın güvenli bir yere çekilmesini ve yetkili servisle iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.

Ford, 565 binden fazla Bronco'yu geri çağırdı: Yangın riskine bantlı çözüm

ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Geri çağırma kapsamında yetkili servisler, kablo tesisatına koruyucu kılıf ve aşınmaya dayanıklı bant uygulayarak sorunu giderecek. Tüm işlemler araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek. Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının Ağustos 2026 sonunda gönderilmesi planlanıyor.

15 YANGIN VAKASI TESPİT EDİLDİ

Ford, şimdiye kadar bu arızayla bağlantılı 15 motor bölmesi yangını tespit ettiğini açıkladı. Buna karşın şirket, söz konusu sorun nedeniyle meydana gelen herhangi bir kaza veya yaralanma vakasının kendilerine bildirilmediğini belirtti. Ford ayrıca geri çağırmaya konu araçların yalnızca yaklaşık yüzde 1'inde bu kusurun bulunmasının beklendiğini ifade ediyor.

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