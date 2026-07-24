ABD'de Meksika'dan gelen marullarla bağlantılı olan 'Cyclospora' salgını büyüyor. Salgın 9 eyalete yayılırken, binlerce vaka bildirildi. Üretici firma bazı marulları geri çağırdı.

ABD'de marul kaynaklı Cyclospora salgını giderek büyüyor. Sağlık yetkilileri, Meksika'dan temin edilen doğranmış marullarla bağlantılı salgının 9 eyalete yayıldığını açıkladı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), salgına son olarak Illinois, Kansas, Oklahoma ve Pennsylvania eyaletlerinin de dahil olduğunu bildirdi. Daha önce Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve Batı Virginia eyaletlerinde vakalar tespit edilmişti.

BİNLERCE VAKA BİLDİRİLDİ

Cyclospora, kirli gıda veya su yoluyla bulaşabilen mikroskobik bir parazit olarak biliniyor. Enfeksiyon, şiddetli ishal başta olmak üzere çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bazı vakalarda hastaneye yatış gerekebiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 1 Mayıs'tan bu yana ülke genelinde 4.173 doğrulanmış Cyclospora vakası tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca inceleme aşamasında olan 7.400'den fazla ek vaka bulunduğu belirtildi.

CNS News tarafından yayımlanan habere göre; CDC, 22 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında marul kaynaklı salgınla bağlantılı 1.947 vakayı doğruladı.

Marul kaynaklı parazit salgını yayılıyor! Binlerce vaka bildirildi

MARULLAR GERİ ÇAĞRILDI

Salgının, büyük üretici firmalardan Taylor Farms tarafından tedarik edilen merkezi Meksika kaynaklı iceberg marullarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Şirket, önlem amacıyla söz konusu ürünleri gönüllü olarak geri çağırdı. Taylor Farms'ın, Walmart, Target, Whole Foods ve Taco Bell gibi birçok büyük marka ve restoran zincirine ürün sağladığı belirtildi.

BELİRTİLER HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Uzmanlar, Cyclospora enfeksiyonunda belirtilerin ortaya çıkmasının haftalar sürebileceğini, bu nedenle hastalığın kaynağının tespit edilmesinin zorlaştığını belirtiyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise kaynağı henüz belirlenemeyen ayrı bir Cyclospora salgınını da araştırmaya devam ediyor.

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