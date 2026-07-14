ABD'de siklospora parazitinin neden olduğu ishal salgını büyümeye devam ediyor. Vaka sayısının 3 bini aştığı Michigan ve Ohio'da sağlık yetkilileri, salgının kaynağının paketlenmiş marul ve salata yeşillikleri olabileceği ihtimali üzerinde dururken, tüketicilere bütün marul tercih edilmesi ve yaprakların tek tek yıkanması çağrısı yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siklospora parazitinin neden olduğu ishal vakaları hızla artıyor. Michigan ve Ohio'da toplam vaka sayısı 3 bini aşarken, ilk incelemelerde hastaların ortak olarak tükettiği ürünler arasında marul ve salata yeşillikleri öne çıktı. Yetkililer, salgının kaynağını belirlemeye yönelik soruşturmanın sürdüğünü, ancak şu ana kadar belirli bir üretici, marka veya ürünün kesin olarak tespit edilemediğini bildirdi.

Michigan Baş Sağlık Yetkilisi Dr. Natasha Bagdasarian, ilk bulguların soruşturma kapsamında en sık karşılaşılan gıdanın marul olduğunu belirtti. Buna karşın uzmanlar, farklı gıda ürünlerinin de ihtimal dışı bırakılmadığını vurguluyor.

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VAKA SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Michigan'da 2 bin 640 vaka tespit edilirken, bunların 44'ü hastaneye kaldırıldı. Ohio'da ise 1 Haziran'dan bu yana 361 vaka kaydedildi ve en az 46 kişi tedavi altına alındı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre 10 Temmuz itibarıyla 31 eyalet siklospora vakası bildirdi. Ancak bu vakaların tamamının aynı salgınla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Uzmanlar, siklospora kaynaklı salgınların izini sürmenin bakteriyel salgınlara göre çok daha zor olduğuna dikkat çekiyor. Hastaların haftalar önce tükettikleri gıdaları hatırlamakta zorlanması, parazitin genetik analizinin karmaşıklığı ve halk sağlığı takip sistemlerindeki son bütçe kesintileri, salgının kaynağının belirlenmesini güçleştiriyor.

Yetkililer, salgına neden olan ürünün henüz kesin olarak belirlenememesi nedeniyle herhangi bir geri çağırma kararı alınmadığını ifade ediyor. Eski sağlık yöneticileri ise gıda kaynaklı hastalıkların erken tespit edilebilmesi için izleme sistemlerine ayrılan kaynakların artırılması gerektiğini savunuyor.

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SİKLOSPORA PARAZİTİ NASIL BULAŞIYOR?

Siklospora paraziti, genellikle kirli suyla temas eden taze sebze ve meyveler aracılığıyla bulaşıyor. İnsandan insana doğrudan geçiş göstermeyen hastalık, uzun süren ishal, karın ağrısı, şişkinlik ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, teşhis sürecindeki zorluklar nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi rakamların üzerinde olabileceğini değerlendiriyor.



Sağlık uzmanları, salgın süresince hazır paketlenmiş salatalar yerine bütün marul tercih edilmesini öneriyor. Marulun dış yapraklarının atılması, iç yaprakların tek tek ayrılarak bol suyla iyice yıkanması ve tüm taze sebze ile meyvelerin tüketilmeden önce dikkatlice temizlenmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, salgının kaynağını ortaya çıkarmaya yönelik incelemelerin ise sürdüğünü kaydediyor.

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