Yunanistan'da eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye'nin F-35 ve S-400 konusundaki diplomatik adımları ile savunma teknolojilerindeki büyük yükselişi karşısında Atina'nın geride kaldığını ve askeri güç dengesinin tamamen Ankara lehine döndüğünü aktardı.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişi ve F-35 programına geri dönme ihtimali komşu Yunanistan’da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Giannis Valinakis, katıldığı televizyon programında Atina yönetiminin zirvede kaybettiğini belirterek, Türkiye ile ABD arasında yürütülen S-400 ve F-35 pazarlıklarında kritik aşamaya gelindiği konusunda uyarıda bulundu.

Havacılıkta güç dengesinin 5-6 yıl içinde tamamen Türkiye lehine değişeceğini dile getiren Valinakis, Ankara’nın sadece savaş uçaklarıyla değil, insansız hava araçları (İHA), anti-drone teknolojileri ve füze savunma sistemlerinde yaptığı büyük sıçramalarla Yunanistan'ı geride bıraktığını açıkladı.

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VALİNAKİS: "TÜRKİYE’NİN PROGRAMA DÖNMESİ MÜMKÜN, ÇÖZÜME YAKLAŞILDI"

Eski Yunan Bakan Valinakis, uluslararası ilişkilerin dinamik yapısına vurgu yaparak, ABD ile Türkiye'nin her iki tarafı da tatmin edecek ortak bir formül üzerinde çalıştıklarını aktardı:

"Türkiye’nin f-35 programına tekrar gireceğini düşünüyoruz. Bunu en başından beri söylemiştim. Biz gelişmeleri yasalara ya da uluslararası hukuka göre neyin izinli neyin yasak olduğuna dair dar bir hukuki bakış açısıyla okumakta ısrar ediyoruz. Hayat, uluslararası hayat çok dinamiktir, değişkendir. Diplomasi, hukukçuların çıkmaz gördüğü yerlerde çözümler bulur; özellikle de güçlü liderler olduğunda direnişler elbette kırılır ve güçlü liderler istediklerini elde ederler. Trump döneminin başından beri, her iki tarafın da o sihirli dengeleyici formülü bulmaya çalıştığı belliydi. Bu, Türkiye’nin S-400’lerden kurtulmasının en kolay yoluydu. Hem Birleşik Devletler hem de Rusya tarafından kabul edilebilecek bir formülle bu çözüme çok yaklaştılar."

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"HAVADAKİ GÜÇ DENGESİ DEĞİŞECEK, YUNANİSTAN SAVUNMADA GERİDE KALDI"

Türkiye'nin F-35 filosuna sahip olmasının bölgedeki askeri aritmetiği tamamen değiştireceğine dikkat çeken Valinakis, Yunan kamuoyundaki "Yunanistan etkilenmez" algısını eleştirdi:

"Türkiye'nin attığı adımlarla bölgedeki askeri dengeler kökten sarsılıyor. Belki bugün değil ama 5-6 yıl içinde, Türkiye geniş bir F-35 filosuna sahip olduğunda güç dengesi tamamen değişmiş olacak. 'Yunanistan bu durumdan etkilenmez' diyenler, askeri dengeleri hesaplarken sadece bizim gücümüze bakıp karşı tarafı tamamen görmezden gelen hayalperestlerdir. Üstelik askeri üstünlük sadece savaş uçaklarıyla da ölçülmez. Savunma sanayisini bir kenara bıraksak bile; İHA'lar, anti-drone sistemleri ve hava savunma teknolojileri gibi hayati alanlar var. Ne yazık ki Yunanistan tüm bu kritik sektörlerde geride kaldı. Türkiye dev adımlarla ve büyük sıçramalarla geleceğe yürürken, biz son yıllarda yerimizde sayarak sadece adım adım ilerleyebildik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin NATO içindeki kilit ve yön verici konumunun zirve yaptığını belirten Valinakis, "Türk diplomasisi Avrupa, komşu ülkeler ve Orta Doğu’da gücünü ve ağırlığını açıkça hissettiren adeta bir Roma zaferine imza attı." dedi.

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YUNAN LOBİSİ KONGRE'DE ÇARESİZ KALDI: SADECE 18 İMZA TOPLAYABİLDİLER

Ankara-Washington hattındaki F-35 yakınlaşması, ABD'deki Yunan lobisini de hüsrana uğratmış durumda. Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi Halkla İlişkiler Müdürü Thanos Davelis, ABD'li Demokrat Temsilci Dina Titus öncülüğünde Temsilci Meclisi liderliğine gönderilmek üzere hazırlanan mektuba sadece 18 Kongre üyesinin imza verdiğini itiraf etti.

Cumhuriyetçilerin bu sürece açıkça destek vermekten kaçındığını ve arka planda kaldığını belirten Davelis, lobi faaliyetlerinin içine düştüğü zor duruma dair şunları aktardı:

"Dina Titus, çoğunluğu Demokrat olmak üzere 18 Kongre üyesini bir araya getirdi. Bu isimler, Temsilciler Meclisi liderliğine bir mektup göndererek, Başkan Trump'ın F-35 konusunda atabileceği herhangi bir adıma karşı harekete geçmeye ve bunu engellemeye hazır olduklarını bildirdiler. Cumhuriyetçiler ise daha çok perde arkasında hareket ediyor gibi görünüyor. Bu mektuba isimlerini koymak istemiyorlar bunun yerine Trump yönetimini parti içinde ikna etmeye ve sahip oldukları çeşitli temasları kullanmaya çalışıyorlar."

DİNA TİTUS'TAN İTİRAF: "TRUMP İLE ERDOĞAN’IN KİŞİSEL İLİŞKİSİ DENKLEMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini engellemek için çırpınan lobi öncülerinden Demokrat Temsilci Dina Titus ise, "Türkiye güvenilir müttefik değil, bunu gösteren çok sayıda örnek var. Askeri açıdan güçlendirilmemeli. Sorun sadece Rusya ile ilişkileri de değil; 'Mavi Vatan' doktrini, Yunanistan'a yönelik tacizler, Kıbrıs'ın durumu, Hamas ile ilişkileri, İsrail'e yönelik tehditleri ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasındaki tutumu da buna dahil. CAATSA yaptırımlarının kaldırılmamasını gerçekten umuyorum, asıl kritik konu bu. Başkan Trump’ın motivasyonunun ne olduğunu kesin olarak söylemek zor, ancak Erdoğan ile kişisel ilişkisi bu denklemin önemli bir parçası. Trump'ın hesabını anlamak güç. Siyasi açıdan bunun iyi bir karar olduğunu düşünmüyorum; çünkü sadece Yunanistan ve Kıbrıs endişeli değil, İsrail de ciddi kaygılar taşıyor." diye konuştu.

BELÇİKA BASININDAN FORMÜLÜN ŞİFRESİ: "F-35'LER 2026 SONUNA KADAR ANKARA'DA OLABİLİR"

Atina ve ABD'deki Yunan lobisinde bu panik havası sürerken, formülün lojistik şifreleri Belçika medyasından sızdı.

İddialara göre Türkiye, S-400 bataryalarını Birleşik Arap Emirlikleri’ne devrederek ABD’nin F-35 programına yeniden dahil olacak.

Halihazırda depolarda bekletilen altı savaş uçağının 2026 sonuna kadar Ankara’ya ulaşması bekleniyor. Belçika basını "Yeniden konumlanma, NATO’nun doğu kanadını güçlendirirken ABD’nin dikkatini Asya’ya yoğunlaştırmasına imkan tanıyor." değerlendirmesini paylaştı.

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