Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) transfer piyasasının en önemli isimlerinden LeBron James, henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Basketbolsever, Los Angeles Lakers'tan ayrılan 41 yaşındaki yıldızın 24'üncü sezonunda hangi takımı tercih edeceğini merakla bekliyor.

"Kral" lakaplı Lebron James, NBA'de 23 sezonu tamamlayarak, ulaşılması güç bir rekora imza attı. ABD'li yıldızın 24'üncü sezonunda hangi takımda forma giyeceği hâlâ netleşmedi.

CAVALIERS, WARRIORS, HEAT VE 76ERS İDDİASI

TRT Spor'da yer alan habere göre; NBA çevreleri, James'in Cleveland Cavaliers veya Golden State Warriors'ı tercih edeceğini düşünüyor. Cavaliers, James'i 2003 yılında draft eden takımdı. James, doğup büyüdüğü bu şehirle şampiyonluk da yaşadı. Ancak bazı uzmanlar, Cleveland'ın mevcut kadrosunun James'e uygun olmadığını düşünüyor. Bu fikri savunanlar, James'in Golden State Warriors'ı tercih edeceğini belirtiyor. James'in yakın arkadaş olduğu Stephen Curry ile oynamak istediği ifade ediliyor. Miami Heat ve Philadelphia 76ers'ın da, LeBron James'e talip olduğu konuşuluyor.

LeBron James, 2018'den bu yana formasını giydiği Los Angeles Lakers'a veda etti.

BRONNY JAMES BELİRSİZLİĞİ

Merak edilen diğer bir konu ise James'in, Los Angeles Lakers'la sözleşmesi devam eden oğlu Bronny James. LeBron'un, 21 yaşındaki oğlunu gideceği takıma götürüp götürmeyeceği belli değil.

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