Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, teklif alan 6 futbolcu için gelecek bonservisleri değerlendirirken, özellikle Jayden Oosterwolde'den en az 25 milyon avroluk gelir hedefliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili süreci yönetiyor. Özellikle kiralık olarak forma giyen isimlerden önemli bir bonservis geliri hedeflenirken, genç oyunculara gelen teklifler de masaya yatırılıyor.

Fenerbahçede ayrılık rüzgarı: 6 isime transfer operasyonu

KİRALIK OYUNCULARDAN CİDDİ GELİR HEDEFİ

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Sofyan Amrabat ve Diego Carlos için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Sarı-lacivertli kulübün, söz konusu oyuncuların transferlerinden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı ve tekliflerin beklentileri karşılaması halinde satışa onay verebileceği belirtildi.

Fenerbahçede ayrılık rüzgarı: 6 isime transfer operasyonu

ARCHIE BROWN VE MUSABA'YA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Archie Brown ile Anthony Musaba da Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.

Haberde, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklifin Fenerbahçe tarafından geri çevrildiği aktarıldı. İngiliz temsilcisinin kısa süre içerisinde daha yüksek bir teklifle yeniden masaya oturmasının beklendiği ifade edildi.

Anthony Musaba için ise yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklifin bulunduğu ve yönetimin bu süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçede ayrılık rüzgarı: 6 isime transfer operasyonu

OOSTERWOLDE İÇİN HEDEF 25 MİLYON AVRO

Avrupa'dan talipleri bulunan Jayden Oosterwolde için de hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, Hollandalı savunmacının muhtemel satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın, Jayden Oosterwolde'nin takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi.

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