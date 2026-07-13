Ankara’da bilgisayar oyunu oynayan 16 yaşındaki Yunus Durmaz ölümden döndü. Sanal kişilerden aldığı talimatları tek tek yerine getiren çocuk, ‘seviye atlamak’ için 1 şişe çamaşır suyu içti. Komşuların ambulansı çağırması ile hayatta kalan çocuğun ailesi, suç duyurusunda bulunurken, baba Baki Durmaz uyardı. Endişeli baba “2 yıldır oynuyormuş, küçük kızıma ulaşmaya çalışmışlar. Biz oyun arkadaşıyız demişler” diye konuştu.

Çocukları ve gençleri psikolojik manipülasyonlarla intihara sürükleyen, çevredekilerine zarar vermeye yönlendiren Mavi Balina isimli sanal video oyununun ardından, tehlike isim değiştirdi.

ATV Haber’de yer alan habere göre Ankara’da yaklaşık iki yıldır oynadığı ve silah ile şiddet unsurları içeren bir oyunda tanıştığı kişilerin tuzağına düşen 16 yaşındaki Yunus Durmaz, ölümden döndü.

Oyun değil ‘ölüm’ tuzağı! Seviye arttıkça tehlike büyüyor, 16 yaşındaki çocuk görev için çamaşır suyu içti

TELEFONUNU ÇÖPE ATTI

İddiaya göre, Yunus Durmaz bilgisayar oyunu üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle ölümcül talimatları yerine getirmeye başladı. İlk olarak cep telefonunu çöpe atması istenen genç, kısa sürede ailesi ve çevresiyle iletişimini kaybetti.

ÇAMAŞIR SUYU İÇTİ

Sanal ağ üzerinden kurulan tehlikeli manipülasyon ağına düşen çocuk, “seviye atlama" vaadiyle bir kutu çamaşır suyu içti.

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Çamaşır suyunu içtikten sonra rahatsızlaşan çocuk, telefonu olmadığı için kimseye haber veremedi. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ambulanstaki müdahale ile ölümden dönen gencin babası tehlikeli oyuna karşı uyardı.

“KIZIMA DA ULAŞMIŞLAR”

Oğlunun iki yıldır oyunu oynadığını hastanelik olduğunda öğrendiğini belirten baba “Küçük kızıma ulaşmaya çalışmışlar. 'Abin ne oldu, son durumu nasıl?' diye sormuşlar. Kızım da 'Siz kimsiniz?' deyince, 'Biz oyun arkadaşıyız.' demişler" diye konuştu.

“KOMŞULAR HABER VERMİŞ”

Durmaz, "Ben işteyken ambulanstan telefon geldi. Komşular, can havliyle kusup kendini dışarı attığını görünce 112'ye haber vermiş. Ambulans geliyor, sonra ambulans görevlileri beni arıyor” dedi.

Oyun değil ‘ölüm’ tuzağı! Seviye arttıkça tehlike büyüyor, 16 yaşındaki çocuk görev için çamaşır suyu içti

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Durmaz ailesi, oğullarını yönlendirdiğini öne sürdükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunurken, polis şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

İNTİHARA SÜRÜKLEYEN MAVİ BALİNA

Geçtiğimiz yıllarda ölümcül görevleri ile gündem olan bir diğer tehlikeli oyun da Mavi Balina olmuştu. Peki Mavi Balina nedir? İşte detaylar...

Mavi Balina, çocukları ve gençleri psikolojik manipülasyonlarla intihara sürüklediği iddia edilen çevrim içi bir siber zorbalık ve tehdit ağıdır. Orijinal bir uygulama veya video oyunu olmayan bu sözde meydan okuma, gizli yöneticilerin sosyal medya kanalları üzerinden oyunculara 50 gün boyunca belirli görevler vermesiyle işler.

Gece uykusuz kalma, korku videoları izleme ve kendine zarar verme gibi emirler içeren sürecin sonunda, son görev olarak oyuncunun intihar etmesi istenir. İlk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan F57 isimli bir grup üzerinden yayılmaya başlayan, kullanıcılarına ölümcül görevler veren Mavi Balina oyununu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisinin tasarladığı iddia ediliyor. Oyun sebebiyle olduğu iddia edilen ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Rus Novaya gazetesindeki iddiaya göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların sayısı 130'a ulaştı.

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