ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Türk çift Gül Çamdeviren Erdoğan ile Aytaç Erdoğan, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 8,5 aylık hamile olan Gül Erdoğan'ın karnındaki bebek de hayatını kaybederken, polis olayla ilgili cinayet-intihar ihtimali üzerinde duruyor. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

California eyaletine bağlı Los Angeles'ın Westwood semtinde meydana gelen olay hem ABD’yi hem de Türkiye’yi alarma geçirdi.

TÜRK ÇİFT SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgedeki eve giden Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, Holmby Avenue üzerindeki eve girdiklerinde Gül Çamdeviren Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan'ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, 8,5 aylık hamile olan Gül Erdoğan'ın bebeğinin de kurtarılamadığı açıklandı. LAPD'nin yürüttüğü soruşturmada ilk değerlendirmeler, olayın cinayet-intihar olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Kaynak: KTLA5

İLK BULGULAR CİNAYET VE İNTİHARI İŞARET EDİYOR

Polis yetkilileri, elde edilen ilk bulguların Aytaç Erdoğan'ın önce hamile eşini silahla vurduğu, ardından aynı silahla intihar etmiş olabileceğine işaret ettiğini bildirdi. Ancak olayın kesin nedeninin adli tıp incelemelerinin değerlendirilmesinin ardından netleşeceği vurgulandı. Dedektifler olay yerinde uzun süre delil toplarken, çiftin son günlerdeki telefon kayıtları ve olay öncesindeki hareketleri de incelemeye alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, olayın arka planını ortaya çıkarabilecek tüm ihtimallerin değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: KTLA5

4 TEMMUZ’DA KUTLAMA YAPMIŞLAR

Olayın ardından yerel medyaya konuşan mahalle sakinleri ise büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını vurguladı. Komşular, Gül ve Aytaç Erdoğan çiftini sakin, uyumlu ve mutlu bir aile olarak tanıdıklarını ifade ederek, olayın kendileri için büyük bir şok olduğunu söyledi. Çiftin, dünyaya gelmesini heyecanla bekledikleri bebekleri için 4 Temmuz'da bir "baby shower" kutlaması düzenlediğini aktaran komşular, kısa süre sonra böyle bir olayın yaşanmasına inanmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Olayın ardından Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nun da süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiye sahip kişilerin yerel emniyet birimleri veya Başkonsolosluk ile irtibata geçmesini istedi. Los Angeles Polis Departmanı ise soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller ve adli tıp raporlarının ardından netlik kazanacağını bildirdi.

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