İstanbul Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün güncel ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüte ağır darbe vuruldu. Eğitim ve finans sorumluları ile 'Garson' kod adlı tanığın verilerinden tespit edilen bazıları kamuda aktif görevde olan 78 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda yaklaşık 9,7 milyon TL değerinde nakit para ve altına el konulurken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, örgütün deşifre edilmesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, örgütün kaybettiği gücünü yeniden kazanmak, faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla İstanbul sınırlarını sözde bölgelere ayırarak her bölgeye sözde sorumlular belirlediği, bunlar aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmayı amaçladığı belirlendi.

AKTİF GÖREVDEKİ MEMURLAR DEŞİFRE OLDU

Güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği ortaya çıkarılan örgütün güncel MEB yapılanmasında faaliyet yürüten 3'ü aktif, 17'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 20 zanlı tespit edildi.

Çalışmalarda, 28 şüphelinin ise örgütün üniversite öğrencilerini bir arada tutma, FETÖ'ye yeni eleman temin etme, örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmasını sağlama ve örgütsel aidiyetlerini yükseltmek amacıyla yurt dışında vize istenmeyen ülkelerde düzenlediği eğitim kamplarına katıldığı anlaşıldı.

İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ'da örgütün güncel finans yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, himmet ve bağış adı altında para toplayan, örgüt mensuplarıyla para transferleri ve iletişim kayıtları bulunan 16 şüpheli de tespit edildi.

78 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen toplam 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, İstanbul, Muğla, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Elazığ, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 69 bin 310 lira, 78 bin 800 dolar, 6 bin 330 avro, 130 sterlin ve 765 gram altın ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilenlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.

'GARSON'UN SD KARTINDAN ÇIKAN İKİNCİ OPERASYON

Öte yandan, "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki "Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR)" kayıtlarından yola çıkılarak emniyet mahrem yapılanmasına yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. Bank Asya kayıtları ve ankesörlü arama verileri incelenerek 8'i aktif kamu görevlisi olan toplam 25 şüpheli belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bu şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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