MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! Sarı bültenle aranıyordu! Talip Güler Türkiye’ye getirildi
Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye Vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler, MİT tarafından yakalandı. Türkiye’ye getirilen Güler’in DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.
- MİT, sarı bültenle aranan ve DEAŞ içinde faaliyet yürüten Talip Güler kod adlı Abdüsselam Türki'yi yakalayıp Türkiye'ye getirdi.
- Talip Güler'in, daha önce MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' ve finans sorumlusu Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.
- Güler'in, 2014 Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği ve örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.
- MİT, Güler'in faaliyetlerini adım adım takip ederek çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesini sağladı.
- Talip Güler, ifadesinde Suriye'ye geçişi, DEAŞ'a katılımı ve abisiyle birlikte yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin detaylar verdi.
- MİT daha önce de DEAŞ Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonda Ahmet Kazancı'yı yakalamıştı.
Nokta operasyonlarıyla DEAŞ terör örgütünü adım adım çökerten Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta bir operasyona daha imza attı.
SARI BÜLTENLE ARANIYORDU
MİT, DEAŞ terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
KASIM GÜLER'İN KARDEŞİ ÇIKTI
MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.
2014’TE SURİYE’YE GEÇMİŞ
Sarı bültenle aranan Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
MİT, DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.
Talip Güler ifadesinde, kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DEAŞ'a katılımına, geçmiş dönemde DEAŞ'ın sözde Türkiye Valisi / Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan Kasım Güler ile birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin önemli detaylara yer verdi.
MİT daha önce de DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti’nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod Ahmet Kazancı’yı yakalamıştı.
Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan sahasına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev aldığı tespit edilmişti. Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu aktarımında rol oynayan ve daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.