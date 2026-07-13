Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye Vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler, MİT tarafından yakalandı. Türkiye’ye getirilen Güler’in DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.

Nokta operasyonlarıyla DEAŞ terör örgütünü adım adım çökerten Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta bir operasyona daha imza attı.

SARI BÜLTENLE ARANIYORDU

MİT, DEAŞ terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

KASIM GÜLER'İN KARDEŞİ ÇIKTI

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! Sarı bültenle aranıyordu! Talip Güler Türkiye’ye getirildi

2014’TE SURİYE’YE GEÇMİŞ

Sarı bültenle aranan Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT, DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

Talip Güler ifadesinde, kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DEAŞ'a katılımına, geçmiş dönemde DEAŞ'ın sözde Türkiye Valisi / Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan Kasım Güler ile birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin önemli detaylara yer verdi.

MİT daha önce de DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti’nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod Ahmet Kazancı’yı yakalamıştı.

Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan sahasına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev aldığı tespit edilmişti. Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu aktarımında rol oynayan ve daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

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