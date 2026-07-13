İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'daki rolünü azaltması ihtimaline karşı Türkiye'nin de içinde bulunacağı yeni bir savunma mimarisi kurulmasını istedi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin basına kapalı oturumlarında konuşulanlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, görüşmelerin perde arkasını İtalyan basınına anlattı.

İTALYAN BAKAN'DAN AVRUPA'YA TÜRKİYE MESAJI

Avrupa savunmasının yalnızca Avrupa Birliği (AB) sınırlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten İtalya Savunma Bakanı; Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Norveç gibi ülkeleri de içine alan, kıta çapında yeni bir savunma ittifakı kurulması çağrısında bulundu.

La Stampa gazetesine konuşan Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD’nin odağını Hint-Pasifik bölgesine kaydırmasıyla birlikte Avrupa’daki askeri varlığını kademeli olarak azaltacağı sinyallerini değerlendirdi. Batı ittifakının gelecekteki güvenlik stratejisine dair çok rota çizen Crosetto, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun vadede verilecek cevap, yalnızca AB sınırlarıyla sınırlı kalmayan, coğrafi olarak gerçek anlamda kıtasal nitelikte olan ve Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre, Moldova, Batı Balkanlar, Türkiye ve Ukrayna ile kurulacak ortaklıklara kadar uzanan güçlendirilmiş bir savunma perspektifi olmalıdır."

Zirvedeki toplantılardan edindiği izlenimleri aktaran Bakan Crosetto, hükümetlerin kendilerini artık 10-15 yıl sonrasının planlarıyla sınırlayamayacağını, çünkü o zamana kadar küresel güvenlik ortamının tamamen değişmiş olacağını ileri sürdü.

İtalya Savunma Bakanı Avrupada yeni ittifakların kurulması için Türkiyeyi işaret etti!

ROMA’NIN "SAVUNMA 3.0" PLANINDA NELER VAR?

İtalya basınına göre Avrupa ve İtalya'nın şu an en savunmasız olduğu alanların başında uydu iletişimi geliyor. Güvenlik açığını kapatmak için acil önlemler alınması istenirken, Elon Musk’ın Starlink ağına karşı İtalya ve Fransa’nın ortaklaşa yürüttüğü Bromo Projesi ile Avrupa’nın Iris² altyapısına endüstriyel olarak ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi.

Dünya genelindeki tüm internet iletişimini ve enerji akışını sağlayan deniz altı kabloları ile gaz ve petrol boru hatları, İtalya Savunma Bakanlığı'nın sızan "Savunma 3.0" belgesinde resmi olarak "kritik savunma alanı" olarak görüldü. Hazırlanan raporda, deniz altındaki bu hassas hatların, kimin yaptığı kolay kolay tespit edilemeyen basit sabotajlara karşı tamamen korumasız olduğunun altı çizildi.

RUSYA KAYNAKLI SİBER VE YAPAY ZEKA TEHDİDİ

Geleceğin en büyük tehlikeleri arasında siber saldırılar, yapay zeka destekli sahte içerikler ve bilgi kirliliği ilk sıralarda yer alıyor. Bu tehditlerin ana kaynağının hala Rusya olduğunu belirten İtalyan hükümeti, müttefik ülkeler arasında hızlı bilgi paylaşımını sağlayacak ulusal ve Avrupa düzeyinde ortak bir mücadele merkezi kurulmasını istiyor.

İtalya Savunma Bakanı Avrupada yeni ittifakların kurulması için Türkiyeyi işaret etti!

ROMA’DA SİLAHLANMA KARŞITI ÇATLAK: SİVİL SAVUNMA TALEBİ

Ankara’daki NATO Zirvesi’nde Polonya’ya yapılacak 1 milyar dolarlık Patriot satışı ve 12 milyar doları bulan yeni uydu/gözetleme anlaşmaları gibi devasa askeri harcamalar onaylanırken, İtalya iç siyasetinde ise bambaşka bir ses yükseldi. Roma’da toplanan barış yanlısı dernekler ve sivil toplum örgütleri, parlamentoya halk imzasıyla bir yasa tasarısı sundu. "Başka Bir Savunma Mümkündür" ismiyle sunulan bu tasarıda, bütçenin silahlara harcanması yerine krizleri büyümeden çözecek "Sivil Barış Birlikleri" kurulması ve tamamen silahsız bir sivil savunma yapısı oluşturulması talep ediliyor.

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