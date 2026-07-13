Şarkıcı Haluk Levent'le birlikte 18 kişi AHBAP derneğine yapılan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Avukat Ece Güner de bulunuyor. Güner, “Türkiye’nin en güvenilir insanıyım" diyen Haluk Levent'e borç verdiğini ve borcunu geri almak için 1 yıl uğraştığını söyledi.

Şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinde başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği ile milyonlarca lira bağış toplamıştı. Her fırsatta depremzedeler için çalıştığını söyleyen Levent, son aylarda ise topladığı bağışlarla vadedilen hiçbir sözü yerine getirmediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

MİLYONLARCA LİRA NEREDE?

Dün kara para aklama, örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınan Haluk Levent; AHBAP hesaplarında toplanan bağışların farklı hesaplara aktarılması, 990 milyon liralık bahis, 120 milyon liralık para transferi ve 60 milyon dolarlık mağduriyete neden olmakla suçlanıyor.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Levent'le birlikte asistanı dahil 17 kişi gözaltına alınırken, bu isimler arasında 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun "Başkan Danışmanı" olan Avukat Ece Güner de bulunuyor.

AHBAP Derneği'nin de avukatı olduğu öne sürülen Güner, gözaltına alınmadan önce bu iddiayı yalanlayarak bir açıklama yaptı.

Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlunun danışmanı da var! Haluk Levent bu sözlerle kandırmış

Levent'e borç verdiğini belirten Güner, şu ifadeleri kullandı:

"1 - Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. almadım.

2 - Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile. Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir.

3 -Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi.

Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlunun danışmanı da var! Haluk Levent bu sözlerle kandırmış

"ÜLKENİN EN GÜVENİLİR İNSANIYIM" DEYİP BORÇ İSTEMİŞ

Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. “Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi.

Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim.

[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette]

"BORCUMU ALMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİM"

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim... Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım. 1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük."

Haberle İlgili Daha Fazlası