Liverpool ile yollarını ayıran Muhammed Salah'ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. İddiaya göre taraflar arasında ilk temas kurulurken, mali şartlardaki görüş ayrılıklarına rağmen transfer ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için dünya futbolunu yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre, görüşmelerde en önemli pürüzü mali şartlar oluşturuyor. Tarafların ücret konusunda henüz ortak noktada buluşamadığı, rakamsal anlamda önemli farklılıkların bulunduğu ifade edildi.

Muhammed Salah

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İHTİMALİ

Haberde, Muhammed Salah'ın menajerinin İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilebileceği de aktarıldı. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin netlik kazanabileceği kaydedildi.

İddiaya göre Mısırlı yıldızın Türkiye'de futbol oynamaya olumlu yaklaştığı belirtilirken, ailesinin de Türkiye'de yaşamaya sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca Salah'ın kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeyi düşünmediği ifade edildi.

Muhammed Salah

DÜNYA KUPASI'NDA KATKI VERDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına 5 karşılaşmada forma giyen Muhammed Salah, turnuvayı 1 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.

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