İngiltere ile Arjantin unutulmaz 1986 Dünya Kupası’nın ardından yarı finalde bir kere daha karşı karşıya gelecek. Arjantin’in efsanesi Diego Armando Maradona’nın Azteka Stadı’nda eliyle attığı golün tartışması hiç bitmedi. Aynı Maradona bu golden dört dakika sonra ‘Yüzyılın golü’ ile İngiltere’yi elemişti…

CAHİT EROĞUL - 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sona doğru yaklaşılırken heyecan da giderek artıyor. Turnuvada dün gece yarısı oynanan maçlarla birlikte son iki yarı finalist de belli oldu. Fransa ve İspanya’nın ardından Norveç’i 2-1 mağlup eden İngiltere ile İsviçre’yi 3-1’le geçen Arjantin yarı finale yükseldi. İngiltere ile Arjantin’in yarı finalde eşleşmesi, 40 yıllık bir hesaplaşmayı da akıllara getirdi. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı, en tantanalı ve en unutulmaz maçı 1986 Dünya Kupası’nın çeyrek finalindeki Arjantin-İngiltere karşılaşması olmuştu. Arjantin’in efsanesi Diego Armando Maradona’nın yaptıkları, futbol tarihi boyunca hiç unutulmayacak.

Maradona'nın eliyle İngiltere'ye attığı gol pozisyonu

TUNUSLU HAKEM GÖRMEDİ

Meksika’daki Azteka Stadı’nda oynanan Arjantin-İngiltere çeyrek final maçının 51. dakikasında Maradona, İngiliz kaleci Peter Shilton’u müdahale etmesine fırsat bırakmadan topu eliyle ağlara göndermiş, maçın Tunuslu hakemi Ali Bin Nasser, golü vermişti. İngiliz futbolcuların itirazları, sonucu değiştirmemişti. Aynı Maradona, dört dakika sonra orta sahadan aldığı topla içeri katetmiş, altı İngiliz oyuncuyu çalımladıktan sonra ağlara bırakmıştı. Golün ardından Azteka Stadı âdeta yıkılırken, FIFA bu golü ‘Yüzyılın golü” ilan etmişti. 81’de Gary Lineker’in attığı gol İngiltere’ye yetmemiş, 86’ Meksika’da adını yarı finale yazdıran taraf Arjantin olmuştu.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere - Arjantin maçı

FALKLAND’IN İNTİKAMI

İki ülke arasında 1982’de yaşanan Falkland Savaşı, bu maçı bir Dünya Kupası karşılaşmasından öteye taşımış, Maradona âdeta intikam almıştı. Peki iki ülke bu maçtan sonra bir daha karşılaştı mı, evet. 1998 Dünya Kupası’nda son 16 turundaki maçın normal süresi 2-2 berabere bitti. Arjantin penaltılarla 4-3 kazanıp çeyrek finale çıktı. 2002 Dünya Kupası’nda ise iki takım F Grubu’nda birlikte yer aldı. İngiltere, David Beckham’ın 44’te attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı. Bu turnuvada Arjantin gruptan çıkamamıştı. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasındaki maç, 16 Temmuz’da saat 02.00’de oynanacak ve eski defterler bir daha açılacak.

HİLEKÂR FUTBOL DEHASI

İngiltere’ye attığı iki gol aslında Maradona’nın özetiydi. İlk gol; ezilmiş bir halkın ezenlere karşı aldığı intikam... Biraz maharet, biraz cesaret, biraz ‘el’ çabukluğu, biraz kurnazlık, biraz hile, biraz düzenbazlık... İkinci gol ise bir futbolcunun ancak rüyasında görebileceği güzellikteydi. Beceri, teknik, estetik barındıran, zarafet kokan, rakipleri pes ettiren, bütün dünyayı yerinden zıplatan bir şekilde ve kahramanca... Muhteşem, olağanüstü, harikulade, şiir gibi... Maradona âdeta “Öyle de yaparım, böyle de” demişti...

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