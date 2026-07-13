F.Bahçe’nin rekortmen hocası iki maçta farkını ortaya koydu. Sarı lacivertliler İsmail Kartal’la çıktıkları iki hazırlık maçında ağları 9 defa havalandırdı. Skordan bağımsız olarak oynanan baskılı ve atak futbol camianın yüzünü güldürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe’nin oynadığı iki hazırlık maçında rakiplerini gole boğması camiayı coşturdu. Avusturya 2. Lig takımı Admira Wacker’i 5-0’la geçen, Polonya 1. Lig ekibi Pogon Szczecin’i de 4-0 mağlup eden sarı lacivertlerin ön alanda baskı kurup, domine ettiği oyunu bol golle taçlandırması İsmail Kartal’a yazdı! Cengiz Ünder, Mimovic, Cherif gibi kayıp isimlerin parlaması da Kartal etkisi olarak yorumlandı. İsmail Hoca’nın, elinde henüz “Tam malzeme” olmadan kısa sürede takımı özlenen görüntüsüne çevirmesi şampiyonluk hayallerini de körükledi.

Sidiki Cherif

EKSİK PARÇA TAMAMLANDI

Sarı lacivertliler, iki maçta 9 gol atarken, 4,38’lik gol beklentisi, 39 şut ve rakip ceza sahasında 68 defa topla buluşma istatistiği, İsmail Kartal klasiğini gözler önüne sererken, rakiplerin gol beklentisinin 0,78’de kalması savunmanın da hücum kadar etkin olduğunu gösterdi. Camianın duygularına ise yönetici Cihan Kamer tercüman oldu. “Türkiye’nin en kaliteli en yürekli oyuncuları bizde” diyen Kamer, “Eksik olan, kaliteyi ve mücadele ruhunu gerçek bir takım kimliğine dönüştürecek, özlenen futbolu sahaya yansıtacak, camianın ruhunu bilen bizden biriydi. O eksik İsmail Hoca ile tamamlandı” ifadesinde bulundu.

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