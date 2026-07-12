Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu: Görüşmeler başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın'ı istediği ve kulüpler arasında görüşmelerin başladığı iddia edildi. Öte yandan, 25 yaşındaki kanat oyunsunu için son kararı İsmail Kartal'ın vereceği belirtildi.
- Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüp yetkilileri Oğuz Aydın transferi için resmi görüşmelere başladı.
- Milli futbolcu için son kararı Teknik Direktör İsmail Kartal verecek.
- İsmail Kartal, Nelson Semedo'nun ayrılık durumuna göre Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak kullanmayı düşünüyor.
- Oğuz Aydın, 2024-2025 sezonunda Alanyaspor'dan 6 milyon avroya Fenerbahçe'ye transfer oldu.
- Fenerbahçe'de 69 maçta 7 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
- Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 7 milyon avro.
Geçen sezon ara transferde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralayan Beşiktaş, bu yaz transfer döneminde ise rotasını yine bir milli yıldıza çevirdi.
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüp yetkilileri, Oğuz Aydın transferi için resmi görüşmelere başladı. Milli futbolcu için son kararı Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vereceği belirtildi. Haberde, Nelson Semedo'nun ayrılık durumuna göre tecrübeli çalıştırıcının Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak kullanmayı düşündüğü ifade edildi.
AYDIN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan 6 milyon avroya transfer edilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de 69 maçta 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 39 resmi maçta görev yapan Oğuz Aydın, bu karşılaşmalarda 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon avro olarak gösteriliyor.