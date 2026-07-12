Körfez'deki yangın bu kez Kuveyt'e sıçradı. Kuveyt'teki bir limandan peş peşe patlama sesleri duyulduğu öne sürüldü.

ABD ile geçici ateşkesin bozulmasının ardından İran,Körfez ülkelerini ve bölgedeki ABD varlığını doğrudan hedef almaya başladı

Kuveyt’teki stratejik bir limandan peş peşe şiddetli patlama sesleri yükseldi.

İran savaşı bir ülkeye daha sıçradı! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

KUVEYT'E 3 İRAN FÜZESİ: AMERİKAN HIMARS SİSTEMLERİ VURULDU

İran medyası, Kuveyt topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırının arkasındaki detayları paylaştı. İddialara göre Kuveyt’e tam 3 İran füzesi isabet etti. Tahran basını, Kuveyt’te konuşlu bulunan Amerikan HIMARS füze sistemlerine yönelik sürpriz ve nokta atışı bir saldırı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

TRUMP CNN'E KONUŞTU: "ANLAŞMIŞTIK, İKİ SAAT SONRA GEMİYE SALDIRDILAR"

Tahran yönetimiyle diplomatik bir uzlaşmanın eşiğinden dönüldüğünü ima eden Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları (İran) fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar. Son birkaç gündür onlarla görüşmeler yapıyorduk. Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler. Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler. Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı (İHA) ile bir gemiye saldırı düzenlediler. Ben de ‘Siz gerçekten hasta insanlarsınız’ dedim. İşte durum bu" şeklinde konuştu.

YEMEN'DEN BM'YE ACİL ÇAĞRI: "İRAN EGEMENLİĞİMİZİ İHLAL EDİYOR"

İran'ın Körfez'deki hamleleri eş zamanlı olarak Yemen hattında da büyük bir diplomatik krize yol açtı. Yemen hükümeti, İran'ın Sana'a'ya gerçekleştirdiği gizemli uçuşların sonuçlarını masaya yatırmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Yüksek Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, İran’ı "Yemen’in egemenliğini açıkça ihlal etmekle" suçlayarak Tahran’a gönderilen Husiler heyetine dikkat çekti. Alimi, İran'a ait uçakların Sana'a ile Tahran arasındaki uçuşları, askeri uzmanların ve rütbeli askerlerin gizli seyahatlerini kamufle etmek için kullandığını iddia etti. İran makamları ise Yemen hükümetinin bu ağır suçlamalarına karşı henüz bir cevap vermedi.

PAKİSTAN'DAN "SOĞUKKANLILIK" VE ARABULUCULUK MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da taraflara itidal çağrısında bulundu. İslamabad'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Tarafları soğukkanlılıklarını korumaya, gerilimi azaltmak için somut adımlar atmaya ve mutabakat zaptı çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Diyalog ve diplomasi yoluyla bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için tüm desteği vermeye kararlıyız."

İSRAİL SAVUNMA BAKANI, İRAN'A YENİ SALDIRILAR İÇİN ORDUYA HAZIRLIK YAPMASI TALİMATINI VERDİĞİNİ DUYURDU

Diğer yandan İİsrailli akademisyen ve siyaset yorumcusu Dr. Gadi Taub'un "Eşik Bekçisi" adlı podcast programına konuk olan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yeniden saldırı düzenlemek için giriştikleri hazırlıklar, Lübnan’ın güneyinde sürdürdükleri işgal ve Gazze Şeridi’ne saldırılara ilişkin konuştu.

Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlemek için hazırlıklar yapması talimatını verdiklerini söyledi.

Tahran yönetiminin, ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırılarda vurulan nükleer tesislerin yeniden inşasına girişmediğini öne süren Katz, “Bunu tekrar başlatmak için öncelikle bir karar almaları gerekir ve henüz böyle bir karar almış değiller.” ifadelerini kullandı.

Lübnan'da yürüttükleri işgale ilişkin konuşan Katz, "Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve Refah modelini uygulayacağımızı söylemiştim." dedi.

Lübnan’ın güneyinden sürdükleri yaklaşık 200 bin bölge sakininin "çok uzun bir süre daha” dönemeyeceklerini savunan Katz, "Evlerinin yaklaşık yarısı zaten yıkılmış durumda. Artık orada hiçbir sivil yok. Sadece askerler ve yıkılmış evler var.” diye konuştu.

Katz, Lübnan’ın güneyindeki tüm yapıları yerle bir etmekle ve sınır hattı boyunca uzanan Lübnan’a ait 24 köyü haritadan silmekle övünerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu, buldozerler ve patlayıcılarla köyleri sistematik bir şekilde haritadan sildi. Evlerin yüzde doksanı artık yok. 15 bin ile 20 bin arasında ev yerle bir edildi."

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yürüttükleri saldırı ve işgale değinen Katz, "Gazze'nin kalbindeyiz. Yalnızca hala Gazze'de olmakla kalmıyoruz, oradaki varlığımız küçülmek yerine daha da genişliyor." şeklinde konuştu.

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