Vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme mükelleflerden yoğun ilgi gördü. Uygulamanın başlamasının ardından ilk 25 günde 228 binden fazla kişi başvuru yaparken, toplam 206 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı.

Vergi borçlarını uzun vadeye yayarak ödeme imkanı sunan yeni taksitlendirme uygulaması, mükelleflerden yoğun talep gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, uygulamanın ilk 25 gününde 228 binden fazla mükellef başvuruda bulundu.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Düzenleme kapsamında, vergi dairelerince takip edilen ve 5 Haziran 2026 ile öncesine ait borçlar taksitlendirilebiliyor. Gelir ve kurumlar vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri uygulama kapsamına girerken, KDV dışındaki borçlar için 72 aya, KDV borçları için ise 12 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

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EN ÇOK "12 AY" TERCİH EDİLİYOR

İlk 25 günlük süreçte toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken, en fazla tercih edilen ödeme planı 12 taksit oldu. Başvuru yapanların yüzde 30,69'u 12 taksiti seçerken, yüzde 25,19'u 36, yüzde 13,21'i 24, yüzde 10,6'sı ise 48 taksiti tercih etti. En uzun vade olan 72 ayı seçenlerin oranı yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Düzenleme kapsamında borçlara uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlenirken, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı aranmayacak. Bu tutarı aşan borçlarda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular vergi dairelerine gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Borcunu taksitlendiren mükellefler hakkında haciz işlemi uygulanmayacak, banka hesapları, araçları ve taşınmazları için cebri takip durdurulacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılması ve muayene işlemlerinin yapılabilmesi de mümkün olacak.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Başvurular 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İlk taksit ödemeleri ise 30 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

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