Bir ülke daha vize şartlarını değiştirdi! Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor: Gelir sınırı yarı yarıya düştü
Güney Kore, yabancı ülke vatandaşlarının uzaktan çalışırken ülkede ikamet etmelerine olanak tanıyan "Workation" vizesini (F-1-D) resmen uygulamaya koydu.
Ocak 2024 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen pilot uygulamanın ardından 30 Babası resmen hayata geçirilen program, özellikle esnetilen başvuru kriterleriyle uzaktan çalışan Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor.
GELİR SINIRI BELİRLİ GRUPLAR İÇİN YARI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ
Pilot uygulama döneminde başvuru sahiplerinden, Güney Kore’nin bir önceki yılki kişi başına düşen gayri safi milli gelirinin (GNI) en az iki katı oranında gelir elde etmeleri şart koşuluyordu. 2025 yılı verilerine göre bu sınır 100 milyon wonun (yaklaşık 66 bin 150 ABD doları) üzerine çıkarken, yeni kurallarla birlikte bu gelir eşiğinde esnekliğe gidildi.
Yeni düzenleme kapsamında, 18-34 yaş arasındaki genç çalışanlar ya da Seul metropol alanı dışındaki veya nüfus azalması yaşayan bölgelerde ikamet etmeyi taahhüt edenler için gelir sınırı düşürüldü. Bu kategorideki başvuru sahiplerinin, Güney Kore'nin bir önceki yılki kişi başına düşen ortalama gayri safi milli gelirine eşit (yaklaşık 34 bin 650 ABD doları) bir gelire sahip olmaları yeterli kabul edilecek.
MAKSİMUM KALIŞ SÜRESİ 3 YILA ÇIKARILDI
Güney Kore Adalet Bakanlığı, yabancı nitelikli çalışanların ülkede daha uzun süre kalmalarını teşvik etmek amacıyla azami vize süresini iki yıldan üç yıla uzattı. Söz konusu vize türü, Koreli bir şirket tarafından istihdam edilme zorunluluğunu ortadan kaldırarak uzaktan çalışanların ülkede yasal olarak ikamet etmesini sağlıyor.
Adalet Bakanı Jung Sung-ho, dijital göçebe vizesinin dünya genelindeki yaratıcı yeteneklerin Güney Kore’yi deneyimleme fırsatlarını genişletmeyi amaçladığını belirterek, yüksek vasıflı bireylerin ülkede uzun vadeli kalmalarını teşvik edecek yerleşim modelleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Güncel verilere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 38 ülkenin 8'inden fazlası küresel yetenekleri çekmek amacıyla benzer vize programları sunuyor.