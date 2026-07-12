GELİR SINIRI BELİRLİ GRUPLAR İÇİN YARI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

Pilot uygulama döneminde başvuru sahiplerinden, Güney Kore’nin bir önceki yılki kişi başına düşen gayri safi milli gelirinin (GNI) en az iki katı oranında gelir elde etmeleri şart koşuluyordu. 2025 yılı verilerine göre bu sınır 100 milyon wonun (yaklaşık 66 bin 150 ABD doları) üzerine çıkarken, yeni kurallarla birlikte bu gelir eşiğinde esnekliğe gidildi.

Yeni düzenleme kapsamında, 18-34 yaş arasındaki genç çalışanlar ya da Seul metropol alanı dışındaki veya nüfus azalması yaşayan bölgelerde ikamet etmeyi taahhüt edenler için gelir sınırı düşürüldü. Bu kategorideki başvuru sahiplerinin, Güney Kore'nin bir önceki yılki kişi başına düşen ortalama gayri safi milli gelirine eşit (yaklaşık 34 bin 650 ABD doları) bir gelire sahip olmaları yeterli kabul edilecek.