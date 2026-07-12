TFF 1. Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor, Göztepe'nin 19 yaşındaki Tunuslu santrforu Salem Bouajila'yı 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç golcü, geçtiğimiz sezon Göztepe U19 formasıyla attığı 14 golle dikkat çekmişti.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden ve geçtiğimiz hafta Süper Lig temsilcisi Göztepe ile iş birliği protokolü imzalayan Muğlaspor, bu anlaşmanın ardından ilk transfer hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Ege ekibi, 19 yaşındaki Tunuslu forvet Salem Bouajila'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Salem Bouajila

GÖZTEPE'DE İLK SÜPER LİG DENEYİMİNİ YAŞADI

Geride kalan sezonda Göztepe A Takımı'nda forma şansı bulan Bouajila, Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu, gösterdiği performansla teknik ekibin dikkatini çekerken gelişimini sürdürdü.

Salem Bouajila, Göztepe U19 Takımı'nın başarılı sezonunda da önemli rol oynadı. UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekipte 19 maçta 14 gol kaydeden genç santrfor, play-off şampiyonluğuna önemli katkı verdi.

Salem Bouajila

BONSERVİSİ HAZİRAN AYINDA ALINMIŞTI

Göztepe, geçtiğimiz sezon Finlandiya ekibi HJK Klubi 04'ten U19 Takımı için kiralık olarak kadrosuna kattığı Salem Bouajila'nın bonservisini 16 Haziran 2026 tarihinde aldığını duyurmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Muğlaspor formasıyla düzenli forma şansı bulmayı hedefleyecek.

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