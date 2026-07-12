Galatasaray, yabancı oyuncu kuralı kapsamında gelecek vadeden genç isimlere yönelirken, gündemine Yunan futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Konstantinos Karetsas'ı aldı. Sarı-kırmızılıların transfer planında Dries Mertens'in de önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, genç ve potansiyelli futbolculara yönelik arayışlar devam ediyor. Bu doğrultuda, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas'ın sarı-kırmızılı kulübün transfer listesine girdiği iddia edildi.

Yunanistan'da "Yeni Messi" benzetmesiyle öne çıkan genç orta saha oyuncusunun performansı, Avrupa'nın birçok kulübünün de dikkatini çekmiş durumda.

Konstantinos Karetsas

MERTENS'TEN KARETSAS TAVSİYESİ

Sabah'ta yer alan habere göre, futbolculuk kariyerini Galatasaray formasıyla noktalayan ve kulüple ilişkilerini sürdüren Dries Mertens, Belçika'da yakından takip ettiği Konstantinos Karetsas'ı sarı-kırmızılı yönetime önerdi.

Mertens'in tavsiyesi sonrasında Galatasaray yönetiminin genç futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

Konstantinos Karetsas

CAN UZUN PLANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'ın transferde önceliğinin Can Uzun olduğu belirtilirken, Eintracht Frankfurt ile yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması halinde rotanın Konstantinos Karetsas'a çevrileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Can Uzun transferi için ayırdığı bütçeyi bu kez Karetsas operasyonunda kullanmayı planladığı aktarıldı. Yönetimin genç yıldız adayının bonservisi için yaklaşık 35 milyon euroluk bir teklif üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Konstantinos Karetsas

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Genk formasıyla dikkat çekici bir sezon geçiren Konstantinos Karetsas, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 18 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

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