Frankfurt rakamı 60’tan 50 milyon avroya düşürdü ancak… Galatasaray, millî yıldızı 30-35 milyon avroya bitirmek istiyor. Sarı kırmızılılar Can Uzun’u ikna etti, Frankfurt ise Milan ve Napoli’yi koz olarak kullanıyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Frankfurt’un genç yıldızı Can Uzun’un transferi için yoğun çaba harcıyor. Günlerdir süren görüşmelerde Alman ekibinin uçuk bonservis bedeli isteğini aşağıya çekmek için pazarlıklar yapılıyor. Frankfurt, 60 milyon avro talebini 50 milyon avroya düşürüp masaya oturmayı kabul etti. Bu küçük adım bile sarı kırmızılı yönetimi umutlandırdı. Ancak aradaki fark hâlâ çok büyük. Galatasaray yönetimi, bu transferi 30-35 milyon avro civarında bir rakama bitirmeyi planlıyordu. Arada uçurum olması sarı kırmızılıların canını sıkıyor.

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Can Uzun

CAN UZUN İMZAYA HAZIR

Geçtiğimiz hafta Can Uzun’un menajeri İstanbul’a gelerek Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk ile yemekte buluşmuş genç yıldızın Galatasaray’da forma giymeye hazır olduğunu iletmişti. Sarı kırmızılı yönetim genç oyuncunun bu tavrını pazarlıklarda koz olarak kullanmaya çalışırken Frankfurt tarafı Milan ve Napoli’nin ilgisini öne sürüp fiyatı yüksekte tutmak istiyor. Galatasaray, transferin olumlu sonuçlanması hâlinde Can Uzun ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

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