Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Pogon Szczecin hazırlık maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Fenerbahçe, kamp programı kapsamında ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Admira Wacker'i farklı mağlup eden sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesindeki form durumunu bir kez daha test edecek.

FENERBAHÇE- POGON SZCZECİN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Polonya temsilcisi Pogon Szczecin arasında oynanacak hazırlık karşılaşması TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TV100'den canlı izleyebilecek.

Hazırlık kampındaki maçlar, teknik heyetin oyuncuların fiziksel durumunu ve taktik organizasyonlarını değerlendirmesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri ve genç oyuncularının alacağı süreler de karşılaşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe- Pogon Szczecin hazırlık maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FB hazırlık maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fenerbahçe - Pogon Szczecin hazırlık maçı, TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TV100'ün resmi dijital yayın platformları üzerinden de canlı takip etmek mümkün olacak.

FENERBAHÇE- POGON SZCZECİN MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Pogon Szczecin arasındaki hazırlık maçı 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, Avusturya'da bulunan Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

Fenerbahçe- Pogon Szczecin hazırlık maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FB hazırlık maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık programını bu karşılaşmanın ardından sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip, kampın üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Avusturya temsilcisi LASK ile karşı karşıya gelecek.

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