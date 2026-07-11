Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'ndan gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

KKTC seyahatinden döndüğü öğrenilen Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Havalimanında görevli polislerce gözaltına alınan Güner, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hüseyin Can Güner

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Çankaya Belediyesi

Şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Çankaya Belediye başkanı Av. Hüseyin Can Güner, 1993 yılında Ankara'da doğdu. Avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir. Ayrıca İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen üyesidir.

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