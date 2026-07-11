Türkiye Gazetesi
Lemina'nın kardeşi, 1. Lig ekibine transfer oldu
Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, 1. Lig takımı Manisa FK ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Noha Lemina ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.
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2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Noha Lemina. Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
PSG ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Futbol hayatına Fransız ekibi Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Gabonlu oyuncu; Sampdoria, Wolves, Annecy ve Yverdon Sport takımlarında forma giydi.
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