Federasyon duyurdu: Klopp ile prensipte anlaşıldı
Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçen 59 yaşındaki çalıştırıcı, iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek.
- Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neunendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, Jürgen Klopp ile dün New York'ta görüştü.
- Görüşmelerde, olası bir sözleşmenin temel noktaları üzerinde mutabakat sağlandı.
- Jürgen Klopp, 2024'te Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.
- 59 yaşındaki Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçerek iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek.
- Julian Nagelsmann, Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmişti.
- Almanya, D Grubu'ndan Paraguay'a penaltı atışlarında elenerek turnuvadan ayrıldı.
Almanya Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.
FEDERASYON ANLAŞMAYI AÇIKLADI
Federasyondan yapılan açıklamada, "DFB Başkanı Bernd Neunendorf ve ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevine atanması konusunda ilk kapsamlı görüşmelerini gerçekleştirdi. Yapıcı geçen görüşme sırasında, olası bir sözleşmenin temel noktaları üzerinde mutabakat sağlandı." denildi.
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LIVERPOOL SONRASI GERİ DÖNÜYOR
Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti. 59 yaşındaki futbol adamı, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek.
NAGELSMANN İSTİFA ETTİ
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turundan şok edici bir şekilde elenmesinin ardından görevinden istifa etti.
E Grubu'nu altı puanla lider tamamlayan Almanya, 12 yıllık Dünya Kupası zaferi hasretine son verme umuduyla eleme aşamasına girdi. Ancak Almanya, D Grubu'ndan dört puanla yükselen Paraguay karşısında şok bir şekilde elendi.
Boston Stadyumu'ndaki maç uzatma sürelerinin ardından 1-1 berabere bitti, ardından Paraguay penaltı atışlarında 4-3'lük skorla galip geldi.
Bu elenme, Almanya'nın 1998 FIFA Dünya Kupası ve UEFA EURO 2000 gibi en hayal kırıklığı yaşatan büyük turnuva elenmelerini yeniden hatırlattı.