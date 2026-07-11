Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, yeni sezon hedeflerinden transfer politikasına, kulübün mali yapısından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ankersen, 10+4 yabancı kuralının devam etmesini doğru bulduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdürürken, Başkan Rasmus Ankersen basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geride kalan sezonu değerlendiren Ankersen, kulübün mali yapısı, transfer stratejisi, yeni sezon hedefleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rasmus Ankersen

"FİNANSAL ANLAMDA EN GÜÇLÜ KULÜPLERDEN BİRİYİZ"

Kulübün ekonomik açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Ankersen, şunları söyledi:

"Finansal yönden en güçlü kulüplerden birisiyiz. Bu noktaya gelmemizde geçmiş dönemde uyguladığımız transfer stratejisinin ve attığımız adımların büyük payı var. Ticari gelirler de bizim için çok önemli. Takımımız sponsorları çekme konusunda önemli işler başardı ve kulübümüz ticari gelirlerini ciddi şekilde artırdı."

Taraftarların finansal başarıdan çok sportif başarıya odaklandığını ifade eden Danimarkalı başkan, şöyle devam etti:

"Belki de Türkiye'de kendi kendine sürdürülebilirliğini sağlayabilen tek kulübüz. Bu anlamda gerçekten güçlüyüz ve bu yapı bizi her geçen gün daha başarılı kılıyor. Türkiye dışında da bunu başarabilen nadir kulüplerden biriyiz. Türk futbolu Avrupa'da finansal açıdan en iyi itibara sahip liglerden biri değil. Biz attığımız adımlarla bu algının değişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye Ligi'nin ve Türk futbolunun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Biz yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam etmek istiyoruz."

Rasmus Ankersen

"BİZİM SİSTEMİMİZE UYGUN OYUNCULARI ARIYORUZ"

Transfer çalışmalarına da değinen Ankersen, yüksek maliyetli isimler yerine kulüp yapısına uygun futbolcuları tercih ettiklerini vurguladı.

"Biz kendimizden finansal açıdan çok daha güçlü kulüplerle rekabet ediyoruz. Bunun için farklı yöntemler geliştirmek zorundayız. En pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Oyun stratejimize, kulübümüzün kültürüne ve yapısına uygun oyuncuları arıyoruz. Gelişime açık, kulübümüze katkı sağlayabilecek ve ilerleyen süreçte transfer geliri elde edebileceğimiz futbolcuları tercih ediyoruz. Ayakta kalıp sürdürülebilir bir kulüp olmamızın yolu da bu."

Romulo transferini örnek gösteren Ankersen, şu ifadeleri kullandı:

"Romulo'yu 20 milyon euroya satmış olabiliriz ama bu, gidip aynı bedelle oyuncu alacağımız anlamına gelmiyor. Romulo buraya geldiğinde daha önce hiçbir maçta 90 dakika oynamamıştı. Burada büyük bir gelişim gösterdi, kulübe önemli katkı verdi ve ardından transfer oldu. Şimdi yeni bir Romulo bulmamız gerekiyor. Elbette bu süreçte hata payı da var ancak bunun için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

Rasmus Ankersen

"HEDEFİMİZ HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK"

Yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan Göztepe Başkanı, kadroyu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

"Önümüzdeki sezon hedefimiz geçen sezonun üzerine çıkmak ve daha başarılı olmak. Takımdan ayrılan oyuncularımız oldu. Onların yerini doldurmamız gerekiyor. Şu ana kadar 4-5 önemli transfer gerçekleştirdik ve bundan memnunuz. Transfer döneminin sonuna kadar yeni oyuncular da kadromuza katılacak."

Hücum hattına takviye planladıklarını dile getiren Ankersen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon savunma anlamında çok iyi işler yaptık ancak hücumda istediğimiz seviyeye tam olarak ulaşamadık. Hedefimiz savunmadaki gücümüzü korurken hücum hattımızı çok daha güçlü hale getirmek."

Rasmus Ankersen

"10+4 YABANCI KURALININ DEVAM ETMESİNDEN MUTLUYUM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankersen, alınan kararı desteklediklerini söyledi.

"Yabancı kararıyla ilgili olarak 10+4 yabancı kuralının devam etmesinden dolayı mutluyum. Mehmet Sepil ile birlikte bu konuyu her zaman değerlendiriyoruz ve alınan kararın doğru olduğunu düşünüyoruz."

Kurallar ne olursa olsun kulüplerin buna uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Ankersen, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kararlar ne olursa olsun bunlara en iyi şekilde adapte olmalıyız. Yabancı kuralının Türk futboluna finansal açıdan etkileri de değerlendirilmeli. Ancak çözümün en önemli noktalarından biri kendi Türk oyuncularınızı akademinizden yetiştirmek. Biz de bu yüzden altyapımıza büyük önem veriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararın kulübümüz adına doğru olduğunu düşünüyorum."

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