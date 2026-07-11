2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı forması giyen Jayden Adams'tan acı haber geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun hayatını kaybettiği açıklanırken, genç futbolcu için futbol camiasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı forması giyen Jayden Adams'tan acı haber geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun hayatını kaybettiği açıklandı. Genç futbolcunun vefatı, Güney Afrika futbolunda büyük üzüntüye sebep oldu.

Güney Afrika basınından eNCA'nın haberine göre, Mamelodi Sundowns forması giyen genç orta saha oyuncusunun vefatı cumartesi günü duyuruldu. Ölüm nedenine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Jayden Adams

SAFPU'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU), Adams'ın vefatını yayımladığı yazılı açıklamayla doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mamelodi Sundowns ve Güney Afrika Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Jayden Adams'ın zamansız vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Jayden, kısa süre önce 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini büyük bir gurur, cesaret ve özveriyle temsil etmişti. Onun kaybı ailesi, takım arkadaşları, kulüpleri, futbol camiası ve tüm ülke adına tarif edilemez bir acıdır.

Adams ailesine, Mamelodi Sundowns'a, Stellenbosch FC'ye, Güney Afrika Milli Takımı'na ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyoruz.

Güney Afrika futbolu yetenekli bir oyuncusunu ve geleceği parlak genç bir sporcusunu kaybetti. Mekânı cennet olsun."

Jayden Adams

DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERMİŞTİ

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA), Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada Jayden Adams'ın, büyükannesi Marianna Adams'ın vefatından yalnızca bir gün sonra Çekya karşısında sahaya çıktığını duyurmuştu.

72 yaşındaki büyükannesinin hastanede yaşamını yitirmesine rağmen Adams, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadelede ilk 11'de görev aldı ve devre arasında oyundan çıktı.

SAFA, o dönemde yayımladığı açıklamada genç futbolcunun yaşadığı acıya rağmen ülkesini temsil etmek için büyük fedakârlık gösterdiğini vurgulamıştı.

Jayden Adams

TARİHİ BAŞARIDA PAY SAHİBİ OLDU

Jayden Adams, 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'nın oynadığı üç grup maçında da forma giydi. Son 32 Turu'nda Kanada'ya 1-0 kaybedilen mücadelede ise yedek kulübesinde yer aldı.

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