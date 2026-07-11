MEB Akademi Giriş Sınavı'na sayılı günler kala öğretmen adaylarının gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu beklerken sınav tarihi ve oturum ayrıntıları da yeniden araştırılıyor. Peki, AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım sürüyor. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı sınav öncesinde gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, AGS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını, giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve sınavın uygulanacağı saatleri merak ediyor.

AGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında sınava katılacak adayların beklediği sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Belgede adayın sınava gireceği il, bina, salon, sıra numarası ve fotoğraf bilgileri yer alacak. Sınav günü adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 AGS sınav giriş belgesi sorgulama

2026 AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre AGS ve ÖABT oturumları için sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Sınava Giriş Belgesi, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle alınabilecek. Belge üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon, sıra numarası ile fotoğrafı yer alacak. AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adayların her oturum için düzenlenen ilgili sınav giriş belgesini ayrı ayrı yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM, sınav günü belge ve kimlik kontrolleri konusunda adayların kılavuzdaki kurallara uyması gerektiğini belirtiyor.

AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 AGS sınav giriş belgesi sorgulama

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), ÖSYM takvimine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve sınav süresi 110 dakika olacak.

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