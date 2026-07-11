Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran emekli öğretmen Halide Akben, ameliyat öncesinde doktorunun 29 yıl önceki öğrencisi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Başarılı operasyonun ardından konuşan Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileridir" dedi.

Karın bölgesindeki şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran emekli öğretmen Halide Akben'in yapılan tetkiklerinde aort damarında tıkanıklık tespit edildi. Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası Akben için kapalı yöntemle ameliyat kararı alındı.

29 YIL ÖNCEKİ ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Operasyon öncesi hastasını bilgilendirmek üzere odaya giren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ise yıllar sonra büyük bir sürprizle karşılaştı. Kirişçi, karşısındaki hastanın 29 yıl önce lisede dersine giren öğretmeni Halide Akben olduğunu görünce duygusal anlar yaşadı.

Gerçekleştirilen kapalı yöntem operasyonun başarılı geçmesiyle sağlığına kavuşan Halide Akben, eski öğrencisinin kendisini ameliyat etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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“GURUR KAYNAĞIMIZ”

Ameliyat sürecinde kendisini son derece güvende hissettiğini ifade eden Akben, "Kendimi emin ellerde hissettim. Hiçbir kaygı duymadım. Gayet rahattım. Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" diye konuştu.

Yıllar sonra öğretmenine şifa olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından Halide Akben'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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