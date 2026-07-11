Türkiye Gazetesi
İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüpleri istiyor: Lille'de Berke Özer kararı
Lille'de sergilediği performansla adından söz ettiren Berke Özer'e, Avrupa'nın farklı liglerinden ilgi var. Fransa Ligue 1 kuübü, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun bonservisini belirledi.
Özetle Dinleİngiliz, İtalyan ve Fransız kulüpleri istiyor: Lil...
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Spor az önce
Ligue 1 temsilcisi Lille, geçtiğimiz sezon başında Eyüpspor'dan transfer ettiği Berke Özer için bonservis bedeli belirledi.
- Berke Özer, Lille formasıyla 44 maçta 47 gole engel olamadı ve 17 maçta kalesini gole kapattı.
- Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer takım Berke Özer ile ilgileniyor. Lille, oyuncunun bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirledi.
- Lille, Berke Özer'in satışından yüzde 20'lik payı Fenerbahçe'ye ödeyecek.
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Ligue 1 temsilcisi Lille, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'dan transfer ettiği Berke Özer için kararını verdi. 44 maçta 47 gole engel olamayan 26 yaşındaki file bekçisi, 17 maçta kalesini gole kapattı.
ÜÇ ÜLKEDEN 3 TAKIM PEŞİNDE
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Berke Özer ile Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer takım ilgileniyor. 26 yaşındaki file bekçisine ilginin farkında olan Lille, oyuncunun bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirledi.
FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR
Fransız kulübü, sözleşmede yer alan özel madde gereği Berke Özer'in başka bir takıma satışından yüzde 20'lik payı Fenerbahçe'ye ödeyecek. Başarılı kaleci, 2018-2022 yılları arasında sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almıştı.
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