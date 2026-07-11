Lille'de sergilediği performansla adından söz ettiren Berke Özer'e, Avrupa'nın farklı liglerinden ilgi var. Fransa Ligue 1 kuübü, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun bonservisini belirledi.

Ligue 1 temsilcisi Lille, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'dan transfer ettiği Berke Özer için kararını verdi. 44 maçta 47 gole engel olamayan 26 yaşındaki file bekçisi, 17 maçta kalesini gole kapattı.

ÜÇ ÜLKEDEN 3 TAKIM PEŞİNDE

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Berke Özer ile Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer takım ilgileniyor. 26 yaşındaki file bekçisine ilginin farkında olan Lille, oyuncunun bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirledi.

Berke Özer

FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR

Fransız kulübü, sözleşmede yer alan özel madde gereği Berke Özer'in başka bir takıma satışından yüzde 20'lik payı Fenerbahçe'ye ödeyecek. Başarılı kaleci, 2018-2022 yılları arasında sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almıştı.

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