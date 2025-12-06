Fransa Ligue 1’de Lille’in Marsilya’yı 1-0 yendiği maçta kaleci Berke Özer, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynadı. Fransız basını, teknik direktör ve takım arkadaşı, Berke Özer'in performansından övgüyle bahsetti.

Lille’in evinde oynadığı Marsilya karşılaşmasında 22 yaşındaki milli kaleci Berke Özer, maçta gol yemeyerek takımının 1-0’lık galibiyetinde belirleyici oldu. Pierre Mauroy Stadyumu’nda taraftar desteğini arkasına alan Lille, 10. dakikada Kylian Mbappe'nin kardeşi olan Ethan Mbappe’nin golüyle öne geçti.

Maç boyunca büyük bir sakinlik ve konsantrasyon gösteren Berke Özer, özellikle 76. dakikada Mason Greenwood’un ve 78. dakikada Kondogbia’nın şutlarını kritik kurtarışlarla engelledi.

Berke Özer, kalesini gole kapatarak takımının 1-0’lık galibiyetinde belirleyici oldu

HOCASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Berke’nin performansını övgüyle dillendirerek, “Berke Le Havre’da iyi bir maç çıkarmıştı. Bu ona güven verdi. Bu gece sadece bir kurtarış yapması gerekiyordu, ama bunu doğru zamanda, doğru şekilde yapmak kolay değildir. Bu kurtarış bize üç puan kazandırdı ve onun gelişimi için çok önemli” ifadelerinde bulundu.

Fransız basını ve teknik ekip, Berke özer'in performansını övgüyle değerlendirdi

FRANSIZLAR'DAN ALKIŞ

Fransız gazetesi L’Équipe, Berke Özer'in göz dolduran performansının ardından "7/10 puanla Berke’yi maçın adamı seçti. “Türk kaleci, Greenwood’un muhteşem atağını muazzam bir kurtarışla durdurdu ve ardından Kondogbia’nın şutunu engelledi. Ayak oyunlarında da güven vericiydi” açıklamalarını yaptı.

Diğer bir Fransız basın kuruluşu olan LINFO ise galibiyette takımın en önemli ismi olan Özer için, “Berke Özer’in kararlı performansı Lille’in Marsilya karşısında 1-0 kazanmasını sağladı.” şeklinde sözler sarf etti.

Ayrıca Berke'nin takım arkadaşı olan savunma oyuncusu Nathan Ngoy, “Greenwood’un şansı dışında bizi endişelendirmediler. Ayrıca kalemizde ‘Büyük Berke Özer’ var. Bu kolektif bir zafer” diyerek takım arkadaşına övgüler yağdırdı.



