Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Uzunöz Mahallesi'nde, havaların soğuması ve yaylalardan köylere dönüşlerin başlamasıyla birlikte aç kalan kurtlar yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülmeye başladı. Yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtların mahalle çevresinde görülmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları tedirgin etti. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tedirginlik yaşarken, mahallede arabası ile yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, aracı fark eden kurdun bulunduğu yerden kalkarak uzaklaştığı görüldü.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

