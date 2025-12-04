Türkiye Gazetesi
Türkücü Aydın Aydın'dan skandal! Tarihi eser üzerinde bağlama parçaladı, inceleme başlatıldı
Türkücü Aydın Aydın, yapay zekaya tepki göstermek adına UNESCO korumasındaki 2 bin 100 yıllık Kommagene mirası üzerinde bağlama parçaladı. Nemrut Dağı'nda yaşanan bu skandalla ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle
Türkücü Aydın Aydın, yapay zekayı protesto amacıyla UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda bağlamasını parçalaması üzerine hakkında inceleme başlatıldı.
- Türkücü Aydın Aydın, yapay zekayı protesto etmek amacıyla Nemrut Dağı'nda bağlamasını parçaladı.
- UNESCO korumasındaki 2.100 yıllık kültürel miras alanında tahribat tespiti için inceleme başlatıldı.
- Korunması gerekli tarihi eserlere kasten zarar verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir.
Türkücü Aydın Aydın, "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek ilginç bir isyana imza attı. Bağlamasını alarak UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na giden türkücünün yaptığı hareket pes dedirtti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre Aydın Aydın, 2 bin 100 yıllık kültürel mirasın üzerinde bağlamasını parçaladı. Edinilen bilgiye göre kültürel miras listesinde yer alan Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapılan heykeller ve yapılar üzerinde tahribat tespiti için inceleme başlatıldı.
5 YILA HAPİS CEZASI VAR
Öte yandan korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası verilebiliyor.
