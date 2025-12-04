Türkücü Aydın Aydın, yapay zekaya tepki göstermek adına UNESCO korumasındaki 2 bin 100 yıllık Kommagene mirası üzerinde bağlama parçaladı. Nemrut Dağı'nda yaşanan bu skandalla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkücü Aydın Aydın, "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek ilginç bir isyana imza attı. Bağlamasını alarak UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na giden türkücünün yaptığı hareket pes dedirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre Aydın Aydın, 2 bin 100 yıllık kültürel mirasın üzerinde bağlamasını parçaladı. Edinilen bilgiye göre kültürel miras listesinde yer alan Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapılan heykeller ve yapılar üzerinde tahribat tespiti için inceleme başlatıldı.

Türkücü Aydın Aydın'dan skandal! Tarihi eser üzerinde bağlama parçaladı, inceleme başlatıldı

5 YILA HAPİS CEZASI VAR

Öte yandan korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası verilebiliyor.

