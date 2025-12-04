İhlas Haber Ajansı
24Erzincanspor'da mali kriz: Futbolcular dava açtı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor’da kriz derinleşiyor. Sezon başından itibaren maddi sorunlarla gündeme gelen kulüpte birçok futbolcu, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Erzincanspor, maddi sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşıyor.
- Takımda huzursuzluk artıyor.
- Birçok futbolcu kulübe dava açtı.
- Futbolculara vaat edilen peşinatlar ödenmedi.
- Son iki maçın galibiyet primleri hesaplara yatırılmadı.
- Yönetim maddi sorunlara çözüm arıyor.
24Erzincanspor, maddi sıkıntılar sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Takım içerisinde huzursuzluğun giderek arttığı; alacaklarını tahsil edemeyen birçok futbolcunun, kulübe dava açtığı öğrenildi.
Futbolculara vaat edilen peşinatların ödenmediği, son iki maçın galibiyet primlerinin de hesaplara yatırılmadığı ortaya çıktı.
TFF 2'nci Lig ekibinde yaşanan ekonomik sıkıntıların futbolcu performanslarına da olumsuz yansıdığı belirtildi. Yönetimin, maddi sorunlara çözüm arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR