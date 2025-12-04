Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki: "Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız!"

Dinimiz komşuluğa çok önem vermiştir. Her Müslümanın, güzel ahlaklı, salih komşular arasında ev araması lazımdır. Atalarımız; "Ev alma, komşu al" demişlerdir. Elbette komşu, evden daha önemlidir. İnsanın komşusu kötü ise en iyi evde otursa bile huzurlu olamaz...

Peygamber Efendimiz de bir hadîs-i şerîflerinde; (Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız!) buyurdu. Başka bir hadîs-i şerîfte de (Komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır) buyurdu.

Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek, kendisi tok yatmamalıdır. Allahü tealanın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Bir diğer hadîs-i şerîf de şöyledir:

(Komşusu şerrinden, kötülüğünden emin olmayan kimse Allahü tealaya kâmil manada iman etmiş sayılamaz.)

Gayrimüslim komşuya da iyi davranmalıdır. Mümkün olduğu kadar hediye vermelidir. Görüştüğünde hâlini hatırını sormalıdır. "İnsan, iyilik yapanın kulcağızıdır" demişler. Müslüman komşusundan bu iyilikleri gören gayrimüslimin imanla şereflenmesi kuvvetle muhtemeldir. Zimmî, gayrimüslim komşunun komşusu üzerinde bir hakkı, Müslüman ise iki hakkı, akraba olanın da üç hakkı vardır...

Komşunun verdiği sıkıntılara ve cahilce hareketlerine sabretmeli, karşılık vermemelidir. Haram işleyen kötü komşuya da yaptıklarının günah olduğunu güler yüzle ve tatlı dil ile anlatmalıdır. Komşuyla iyi geçinmek demek sadece ona kötülük yapmamak değildir. Ondan gelen sıkıntılara da sabretmektir. Zamanımızda İslamiyeti anlatmada en tesirli yol güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır.

Hasta olan komşuyu ziyaret etmeli, kendisine yardımcı olmalıdır. Ona dua etmeli ve ondan da dua almaya çalışmalıdır. Hastaların kalbi kırıktır; kırık bir kalp ile yapılan dualar da makbuldür.

Komşusu sefere, yolculuğa, uzak bir yere görevli gidince, geride kalan ailesini, çocuklarını hırsızların, ahlaksızların şerrinden korumalıdır...

Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman komşusuna danışmalı, onun tavsiye ettiği salih kimseye vermelidir.

Dünyada en kıymetli şey, Müslüman, salih, dinimizin emirlerini bilen ve gözeten komşudur. Hadîs-i şerîfte (Allahü teala, bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı uzaklaştırır) buyuruldu.

Bir insan, kendisinin iyi mi, yoksa kötü mü olduğunu öğrenmek istiyorsa komşularına baksın. Komşularından iyi olanlar onun için "iyi" diyorlarsa iyidir.

Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, kötülük komşuya yapılırsa günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa, sevabı kat kat daha fazla olur.

