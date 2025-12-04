Anadolu Sigorta, 2025’in ilk 10 ayında prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5 artırarak 74,76 milyar TL’ye ulaştırdı.

Şirket, en yüksek prim üretimini 16,4 milyar TL ile Kara Araçları Sorumluluk branşında gerçekleştirdi.

Şirket, hayat dışı 15 ana branşın 11’inde ilk üç sırada yer alırken, Kara Araçları (Kasko), Su Araçları ve Nakliyat branşlarında sektör liderliğini sürdürdü. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, yılın ilk 9 ayında kümülatif solo net kârlarının yıllık %10 büyüdüğünü söyledi.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan ise Ormanın Gözleri projesiyle 16 akıllı yangın gözetleme kulesinin tamamlandığını ve bugüne kadar 241 yangının erken tespit edildiğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası