ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, ABD Hava Kuvvetleri Thunderbirds ekibine ait olduğu belirtilen bir F-16 savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğuyla atlayarak hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD'de Kaliforniya’nın San Bernardino County bölgesindeki Trona Havalimanı yakınlarında bir savaş uçağı düştü.

ABC 7 Eyewitness News'den edinilen bilgilere göre, meydana gelen kazanın, ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Thunderbirds’e ait bir F-16 olduğu belirtildi.

PİLOTU FIRLATMA KOLTUĞU KURTARDI

Daha sonra yapılan açıklamada, ekiplerin Trona yakınlarındaki kuru göl yatağına düşen uçaktan kaynaklanan yangını söndürme çalışmalarına China Lake acil durum ekipleriyle birlikte destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca uçakta sadece pilotun bulunduğu ve pilotun durumuna ilişkin şu bilgi verildi:

Tek mürettebat pilottu. Olay yerindeki ekipler tarafından hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalarla tedavi edilip hastaneye sevk edildi. Yangının çevredeki bitki örtüsüne tehdit oluşturduğu bir durum yok. Halkın bölgeden uzak durması rica olunur. Topluluk için bir risk bulunmamaktadır.

